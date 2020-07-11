雙券合攻 藝文產業迎「億」級報復性消費

藝文產業迎接「億」波報復性消費！文化部攜手藝文業拚振興，大推「藝FUN券＋三倍券＝3,600元」雙券合用方案，其中「藝FUN券」將力拚增加至少50億元藝文消費產值，進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億～300億注入藝文產業。

在表演藝術方面，據統計，兩廳院下半年就有約300個表演團體、逾400場演出迎商機。自6月初解封後，前半個月已賣出近6萬張票、累計票房逾5,500萬元，是近18年以來罕見盛況；另據寬宏藝術統計，今年唯一大型國際演出《歌劇魅影》音樂劇更在短短五天票房破億，創最快銷售紀錄。

若票券全數售罄可為團隊帶進上億元收入，像是綠光劇團《人間條件6》兩小時賣出6,000張票，台北四場演出不到24小時逾5千張票完售；由夯劇改編舞台劇《我們與惡的距離》累計20天也賣出逾萬張票，創下故事工廠創團以來最快紀錄。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫後表演藝術圈有共識要打團體戰，藉由好戲連台找回觀眾，迎接報復性消費；另據表演藝術聯盟理事長林佳鋒的觀察，疫情讓許多藝文愛好者也產生期待性消費，像知名表演團隊與經典、知名IP延伸舞台劇，都創造出高票房。

即將推出的藝FUN券，受惠產業更廣泛，讓持有電子券的民眾可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、LiveHouse等，全台超過1萬家以上店家使用。

其中，台北國家兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營等國表藝三場館，呼應藝Fun券，加碼再推出200元「商店紙本抵用券」，凡在兩廳院售票系統網路購票，每次使用藝FUN券購票可擇一國表藝場館兌換紙本抵用券一份。

林佳鋒表示，大量表演藝術演出集中在下半年，除了吸引消費者掏錢買單，還有一個趨勢是各縣市政府文化局處也紛紛加碼補助相挺，像是桃園市政府正在研擬推出五折補助，鼓勵人們多進劇場看戲。