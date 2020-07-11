每2片鱈魚有1片來自這 他如何創建水產王國？

香氣撲鼻、肉質細膩的清蒸鱈魚一上桌，立刻成為饕客的頭號目標，短短幾分鐘，就被吃得盤底朝天，但老饕們不知道的是，全台餐桌上的鱈魚，每2片就有1片，來自冷凍水產進口加工龍頭－元家企業，而這家「水產王國」的創辦人、董事長顏元博，更有著一段從窮困討海囝仔，翻身成頂尖企業家的精采故事。

出身澎湖縣桶盤嶼的顏元博，在9名手足中排行老四，由於家中經濟條件不佳，曾一度窮到沒飯吃，小學畢業後，他就被父親叫上船，幫忙煮飯、打雜，展開討海生活。

想來台發展遭反對 2大原因讓他決心創業

在船上度過3年時光，16歲時，顏元博上岸當起魚販賣魚，開始思考自己的未來，據周遭親友轉述，澎湖有不少人，都是到台灣本島歷練後，獲得更多發展事業的機會，這些消息，讓想法早熟的顏元博，開始有意赴台灣本島奮鬥。

只是，礙於家中生意多由顏元博負責，他擔心，一旦向父親提出赴台發展的想法，父親肯定不答應，思考許久，最終仍不敢開口，轉而找母親商量，未料，母親也持反對意見，直到向神明請示，擲茭三次聖杯，才點頭同意。

「任何一個工作都可以，那時應徵了盛香堂、顧倉庫等，只要有工作我都願意做。」顏元博透露，當年17歲的他，靠著母親給的300元，搭船到台南投靠親戚，開始半工半讀，每天清晨3點，就到魚市免費幫忙賣魚、早上替親戚顧攤、晚上到夜間部進修，並到處應徵工作，「當時只要有一塊錢，我都拼命去賺。」

旁人眼中看似瘋狂的生活步調，對顏元博來說，卻是加速學習的好機會，也因此，抵達台南僅短短3個月的時間，在還沒找到工作的情況下，顏元博就決定自行創業。

「目的是要幫助家庭脫貧、讓家境變好。」談起創業初衷，顏元博直言，改善家境是其中一項原因，另一個原因，則是考量當時澎湖海產資源豐富、捕撈量大，多為高經濟價值產品，很有機會從澎湖採購，賣到台灣。

不僅如此，對從小討海的顏元博來說，如何挑選、處理魚肉，他已相當內行，幫忙顧攤期間，憑著自己對海鮮的熟悉度，很快就能和客人打成一片，無形中也增加了他創業的信心。

市場擺攤遭欺壓 當兵期間仍忙著創業

創業之初，顏元博選擇以台南為據點，從事批發買賣，他說，當時台南較高雄繁榮，且漁獲80至90%集中於台南，再從台南批發至各地，其周邊已有完整產業鏈。

從台南起家，平均一天工作10至12小時，之後因入伍服役，將攤子交給哥哥負責，服役期間仍忙著張羅拓點事宜，退伍隔日，隨即到台北工作，又輾轉到高雄闖蕩；雖然勇氣、格局，都有超齡表現，但當時年紀尚輕的顏元博，在市場裡仍會遭人欺負。

「在市場被排擠是很平常的事，也有幾次比較嚴重，甚至被打。」顏元博透露，當時他的穿著土氣、邋遢，加上自己沒家庭背景，因此容易遭人欺負，「當時雖然有很霸道的人欺壓我，但其他人（看不下去）反而對我更加幫忙。」

自謙不會做生意 經營心法來自母親

1979年，適逢台灣捕撈斑節蝦、漁獲風光時期，顏元博看準台灣海鮮商機，正式成立元家企業，並積極參與當時政府推動的企業管理課程。隔年，創立UNIVERSAL品牌，進行冷凍草蝦外銷事業，連續多年創下全台草蝦外銷第一的優異成績。

談起經營心法，顏元博相當謙虛，稱自己並非做生意的料，但母親從小就教育他，做人不要太計較、錢要大家一起賺、傻人有傻福，而他也秉持前述信念，不論是擺攤或外銷，都堅持給顧客最好的品質。

「認真做，把事情做對、做好就好。」母親的教誨，不僅深深影響顏元博的待人處事，也成為他創辦公司時，最為重要的核心理念。

近年來，顏元博已逐漸退居幕後，將自己一手創建的水產王國，交由兩位兒子顏志杰（現任執行長）、顏志鼎（現任食材流通處總經理）掌管、打理，期許下一代能秉持理念、發揮所長，帶領元家更上層樓。

文章來源：今周刊

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