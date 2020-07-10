拆六號綠洲屋頂建物 高雄工務局：依法行事

高雄工務局10日拆除高雄六號綠洲屋頂建物，引發國城建設不滿，指責此舉是公部門民粹行為，高雄工務局表示一切依法行事。

高雄工務局建管處副處長劉中昂表示，國城建設當初興建「六號綠洲」，的確有依「建築技術規則建築設計施工編」第99條規定，在頂樓設置2074.28平方公尺的「屋頂避難平台」，且優於建築面積二分之一的法令規定。

但，從建築師和國城申請使用執照的設計圖面積計算式，明顯可以看出是包括所謂的114.09平方公尺「露台」，因此，他認為，「這是建築師自己的選擇」，並非「大意」，所以，工務局根據事實，依法認定為「屋頂避難平台」，而非「露台」。

劉中昂指出，「六號綠洲」的建照和使照顯示，大樓的樓高到22樓，並沒有所謂的「23樓」，那裡的建物只是「屋頂突出物」，而頂樓的「瞭望台」也沒有保存登記，因此，屬於公共空間。

可是，如果要從樓梯走到所謂的「露台」，進行緊急避難時，卻因遭阻隔而無法進入，因此，他說，工務局必須根據「違章建築處理辦法」規定，有危及公共安全者，列為優先拆除對象。

他說，工務局只是依法行事，無法自行變更，如果要將所謂的「露台」或「陽台」，變更成為「非屋頂避難平台」，必須根據「公寓大廈管理條例第11條第一項」規定，由大樓的區分所有權人大會通過決議，變更「露台」使用執照。

六號綠洲私人建物遭拆，國城控民粹要蒐證提告抹黑

國城建設董事長洪平森10日針對六號綠洲私人陽台建物遭拆，指控高雄工務局民粹作為，他強調，頂樓陽台和露台是私人所有，不是避難平台，國城建設要求高雄工務局應依法「更正」，並且對於外界刻意將此一單純建案，與國城建設公司作不當連結，企圖抹黑，國城將對此行為蒐證、提告。

國城建設總裁洪平森表示，國城建築師根據「建築技術規則建築設計施工編」第99條規定，在六號綠洲住宅大樓頂樓設置2074.28平方公尺的「屋頂避難平台」，比法令規定的還多。

但因建築師當初誤寫、誤算，將114.09平方公尺的「露台」，涵蓋在「屋頂避難平台」範圍，而高雄市政府工務局在審查使用執照申請所附的建築竣工圖說時，也疏漏未發現此一錯誤，導致嚴重影響建築物的使用，「苦果不應由人民承擔」。

因此，他先後向高雄代理市長楊明州和監察院陳情，要求高雄市政府根據行政程序法第101條規定，將「（80）高市工建築使字第933號建築竣工圖說張號29/290上記載的屋頂避難平台面積檢討表中，屋頂避難平台總面積，由2074.28平方公尺，扣除誤寫計入的C2和C3面積114.09平方公尺的部份，更正為1960.19平方公尺，因為，根據「建築技術規則建築設計施工編」第99條規定，這114.09平方公尺的面積是「露台」，不是「屋頂避難平台」，逃難平台 是在21樓頂，法律規定的電梯可達之處。

洪平森強調，核發使用執照是「授權行政處分」，而行政處分在通知相對人之後，如因誤寫、誤算或其它類此的顯然錯誤，行政機關自得更正，以維護人民權益，而且不須變更使用執照，因為更正錯誤之後的屋頂避難平台總面積，仍大於「建築技術規則建築設計施工編」的要求，更重要的是，建築圖?明明寫的是「露台」二個字，「工務人員卻睜眼說瞎話，指稱是避難屋頂平台六個字 」。

更何況，同一法令也規定，「屋頂避難平台內不得建造其它設施」，而114.09平方公尺的面積是「露台」，須經當層住戶的室內空間始可通達，而非設有樓梯通達，且兩側樓出口處因設有吸煙、排煙設備和電箱、水錶箱等公共設施，寬度只有67公分和71公分，也不合「在該面積範圍內，不得建造其它設施」、以及通道最小寬度120公分的規定，顯見是建築師「誤寫、誤算」的疏失。

他要求高雄工務局，還給國城建設一個公道，並且根除所有的不必要爭議，維護公共安全。

對於私人露台和陽台，被判定為避難平台，洪平森指出，「這是公部門的錯誤認知」，因為，根據興建當時的「土地登記規則」第72條規定，「六號綠洲」的「建物測量成果圖」，從未將瞭望台、露台、以及兩側通道，登記為六號綠洲大樓共用部份，也就是大樓的屋突層，除了樓梯間、機械房之外，包括瞭望台、露台、以及兩側通道，都不是其它區分所有權人需要共同使用的項目。

他說，望台、露台、以及兩側通道雖未有建物保存登記，但，國城建設係「六號綠洲」大樓起造人，在完成興建之時，即取得所有權，且在買賣時，已移轉給80號和82號21樓的區分所有權人，因此，根據「土地登記規則」第72條第一款規定，可依法另編建號，單獨登記為80號和82號21樓的區分所有權人共有，即使沒有登記，80號和82號21樓的區分所有權人的共有人，也應依法享有所有權的全部權能。

洪平森表示，既然望台、露台、以及兩側通道，不是屬於大樓全體區分所有權人共用的部份，自然不屬於公寓大廈管理條例第11條第一項所定「應依區分所有權人會議決議的範疇」，「而是私人專用陽台和露台」，只要80號和82號21樓的區分所有權人，依法提出申請，即可辦理使用執照的更正或變更。