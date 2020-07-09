香港蘇富比晚拍 一夜進帳31億

資金派對轉進拍賣市場狂歡，香港今年首場重要拍賣蘇富比現代藝術晚拍8日落幕，總成交額逾8.26億港元，相當於一夜入帳逾31億台幣，並寫下六項拍賣紀錄。全場最高價是常玉的《綠色背景四裸女》，據悉賣家來自台灣，買家透過電話10分鐘競投，砸下2.58億港元（逾9.8億台幣）天價收入囊中！《綠色背景四裸女》2005年在香港拍賣以1,636萬港元成交，15年後轉手以2.58億港元成交，一舉升值逾15倍，投報率驚人。

香港與紐約、倫敦並列全球三大拍場，加上疫後亞洲率先復甦，使得這場晚拍備受矚目，成交量居蘇富比現代藝術晚拍史上第二高。據了解，台灣、香港是競投主力，還有新加坡、印尼、泰國等藏家搶標。台灣是華人藝術品大本營，尤其近代華人油畫最早有系統性蒐藏，成為這場藝術派對的焦點。

近代華人油畫也是這場晚拍的吸金功臣，常玉、趙無極、朱德群三人包辦四件億港元拍品。其中，朱德群的五聯屏鉅作《自然頌》以約1.14億港元（約4.3億台幣）拍出，首度躋身億港元俱樂部；若論成交總額，還是趙無極稱冠全場，七幅作品拍出3.185億港元，他的狂草時期作品《20.03.60》、《19.11.59》分別以逾1.14億、1.1億港元成交。

總計，香港蘇富比現代藝術晚拍共刷新六項拍賣紀錄，包括創朱德群、關紫蘭、龐均、陳庭詩等藝術家作品拍賣紀錄，以及朱德群書法拍賣紀錄、常玉鏡面油畫拍賣紀錄。此外，8日另一場「富藝斯」二十世紀及當代藝術香港晚拍，總成交額近2億港元、年增10％，吸金焦點也是兩張趙無極狂草時期鉅作《22.6.63》及《24.10.63》，60年後首度現身拍場，由一位亞洲藏家以總價逾1億港元投得。

緊接著今（10）日登場的佳士得現當代藝術晚拍，有趙無極首登拍場的《18.11.66》高估價8,800萬港元（3.35億台幣），常玉的《青花盆中盛開的菊花》高估價8,000萬港元；同日另有一場馬拉松式環球拍賣，香港、巴黎、倫敦、紐約四大拍場接力，打頭陣的香港將上拍趙無極狂草時期鉅作《21.10.63》，估價7,800萬港元。

本周堪稱香港超級拍賣周，首見九大拍賣公司同周舉槌廝殺，紛紛主打趙無極、常玉，趙、常的時代之爭，也是投資人關注焦點。耿畫廊負責人耿桂英表示，藝術精品成為這波熱錢的避風港，又以明星級藝術家為拍場大熱門。