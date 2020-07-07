華航超強！第二季小賺、減薪喊卡

受惠於航空貨運支撐，華航7日表示，原本自7月1日起暫停國內員工減薪專案喊卡，追溯至7月1日起恢復原本薪水，16日起則恢復正常上班，成為全球少數成功力抗新冠肺炎疫情衝擊的航空公司。

華航表示，因應新冠肺炎疫情趨緩及各國入境政策陸續鬆綁，考量照顧員工與公司勉力經營間的平衡，減薪減班提前結束，未來將視營運狀況，再行規劃人力調整政策。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，是公司主動提出要提前取消減薪減班辦法，估計華航第二季小賺，但下半年要賺錢並不容易。業界分析，目前航空貨運運價已經從5月的4倍價、回跌到目前約2倍價格，客運恢復有限，估計下半年還很難獲利，但因華航有18架全貨機機隊，營運情況仍優於同業。

華航自疫情爆發以來努力自救，力行開源節流，實施各項人力成控措施，包括開放申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休，5月1日起國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每周規劃一日減班休息，全員共體時艱。



新冠肺炎強襲與各國邊境管制，航空業迄今仍水深火熱未走出黑暗期。華航過往客運航班約為每天200班，現今則是一個月200班，剩下3％至4％，客運營收也過去80億元至90億元，現在是3至5億元，呈現巨大落差。



華航董事長謝世謙在6月股東會上表示，華航希望以減薪減班來達到不裁員的目標，「這個狀況到7月（底）就會結束」。而華航7日宣布減薪喊卡，情況應比預期想像好，所以階段性措施提前到7月結束。



華航企業工會也發出公開信，表示6月起就向公司反應，減薪對員工影響甚鉅，7日上午在與董事長謝世謙會面後，謝世謙同意7月起停止減班休息，對於這段期間較辛苦的貨運同仁，也會額外發給貨運獎金。