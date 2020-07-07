旅遊業凜冬將至 學者估Q3約1.4萬員工失業

受新冠肺炎疫情衝擊，1到6月來台旅客人數大減，觀光收益減少新台幣1563億元，不少旅行社近期宣布裁員，學者預估7到9月將有1.4萬名旅行業員工離職，包含被資遣及自行離職。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐全球，雖然國內疫情趨緩，國旅大爆發，但因國外疫情仍相當嚴峻，來台旅客人次大減，觀光收益也劇烈減少。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，6月來台旅客僅5,603人次，較去年減少99.4%，累計1到6月，來台旅客共125萬9,998人次，較去年減少418萬5,497人次，減少76.86%，觀光收益減少1,563億元。

黃正聰分析，由於國外疫情持續蔓延，預估今年來台人數將減少986萬人次，外匯收入以每人3萬7345元計算，預估觀光收益減少3682億元。

觀光收益減少也衝擊旅行業者，雖然國旅回溫，政府加碼振興及紓困，但仍有不少業者，像是五福旅遊、金龍旅遊等有裁員、減薪等措施。

黃正聰說，今年7至9月旅行業員工在國旅部分，原本從事約6,000人，將新增4,000人投入國旅市場；推估約有1萬人領基本薪資及相關補助，且會以大型旅行社為主；約有1萬人屬於無薪假或者是低於基本薪資及補助；正式裁員4,000人；約1萬人會主動離職。

延伸閱讀

金龍旅遊Hold不住！ 鼓勵員工離職

雄獅世代交替 總座帶頭退休

五福旅行社擬裁員 執行長：想辦法活下去