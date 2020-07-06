大同市場派：爭取3%股東召開股臨會

大同公司市場派大股東王光祥6日向政府主管機關喊話：「大同公司派已經失去社會大眾對它的信任票，誰還會再相信它？！所以我一定會向經濟部爭取，准許並協助3％股東自行召開股臨會！」



王光祥並建議由投保中心指派公正的主席及股務，辦理一場公正公平公開的股東會。



市場派對投保中心6日董事會決議，對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟樂觀其成，並希望經濟部駁回大同申請變更董事登記，及協助持股3％小股東自行召開股東臨時會，可由投保中心指派主席及股務，重新辦理合法、合理及合情的股東臨時會，全面改選董事。



市場派股東表示，大同公司3年前同樣剔除所有市場派股東提出的董事人選，雖然一、二審法院都判決大同公司敗訴，但林郭文艷完全不甩繼續違法蠻幹，所以讓大同公司重演剝奪股東權益的鬧劇，創下台灣公司治理最黑暗的紀錄。



王光祥表示，所幸投保中心已表態，認為大同董事長林郭文艷為把持經營權，嚴重損害投資人權益，決定提起訴訟解除林郭的董事長職務，這顯示林郭已經無法善盡董事職責，也無法公正擔任股東會議主席。



但場派也憂心，如果經濟部請大同重開股東會，無異鬧劇再重演一次，而且「誰還會再相信大同公司派？」因此，王光祥期望經濟部應該駁回大同公司申請變更董事登記，並且協助3％小股東自行召開股東臨時會，不要再讓大同公司重演剝奪股東權、沒收選票的鬧劇；如果再讓大同公司重新召開股東會，無異將是提油救火。



大同公司派近期動作頻頻，不管是應證交所召開記者會，或向經濟部補充陳述理由，都環繞有違法中資介入大同經營權。市場派預料，經濟部若不逕自裁定3％以上、持股滿1年的股東可召開股臨會，一旦大同公司派向行政法院提出訴願，全案進入司法訴訟程序，將更曠日廢時。