2020台南自動化機械暨智慧製造展圓滿閉幕 成交額逾６億元

由《工商時報》主辦的「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，於6日在南紡世貿展覽中心圓滿畫下句點，這也是今年以來台灣首檔大型機械專業展，在為期5天的展期中叫好又叫座，總計吸引3.6萬人次進場參觀，成交金額及後續衍生商機，預估將超過6億元。

參展廠商對今年的展場優異效益，極為振奮，立即表明預訂明年台南機械展展次，以實際行動支持主辦單位。

「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，是疫情解封後全國第一檔大型B2B專業展會，不但吸引南台灣廠商來觀展，亦有遠至中、北部的廠商南下會場，今年243家廠商、逾960格攤位前，湧進一波波的觀展者，參展廠商看到這樣榮景，莫不對未來的經濟重燃信心。

第一次參展的台南在地業者普慧企業，對於今年展出效益出乎預期，還觸及了以往較少接待的中、北部有效顧客，因此，普慧表示，明年將再參加台南機械展，並已有擴大參展規模的規劃。

每年都參加《工商時報》台南自動化機械展的鋒升企業總經理理楊青欽指出，公司歷年都有參加台南自動化機械展，每年收獲都不錯，對今年的績效更是感到非常滿意。

第三年參展的聯億材料公司總經理林建志指出，儘管會場上所提供接著劑、自動點膠設備等，因產品屬性不容易現場馬上成交，但會場展出完整的產品與設備，讓觀展者十分滿意，依目前手上收到的廠商名片，十分樂觀看待展後訂單量。

儘管正值炎炎夏日，但今年會場內，不分平日、假日都湧現參觀人潮。包括新友貿易、正鉑、承誼、眾宇、益佃、台灣長寬、翰坤、東正、凱立、展毅、儀豐、美格力特等企業，都已報名預訂明年的檔期，他們說，他們是以最實際的行動支持《工商時報》積極有效的辦展實力。