台塑四寶年度調薪 王文淵今與工會協商

台塑四寶工會代表今（7）日將北上，在台塑企業敦北總部大樓，與集團總裁王文淵以及四大公司董事長、總經理等經營團隊，進行年度調薪協商會議。上半年油價急跌、疫情延燒，不僅重創全球經濟，引爆一波無薪假、失業潮，台塑四寶營運也苦吞虧損；屆時，王文淵對工會代表的調薪回應，以及後續全球經濟、企業營運看法成各方關注焦點。



台塑工會代表透露，今年受疫情影響業績不好，調薪幅度不好談，高雄同業有調薪1.8～2％，希望能爭取相當水準，但會優先尊重總裁意見，並對實質調幅或搭配慰勉金等發放方式保持協商彈性。



台塑集團每年6月都會談調薪、7月開始實施。台塑四寶近年因石化景氣高峰，交出亮眼獲利成績單，王文淵也大方給予員工連5年調薪幅度逾3％、及連四年6個月年終獎金回饋照顧。去年台塑四大公司調薪3.378％，台塑基層員工平均薪資也提高至5萬4,840元。



然而，台塑四寶今年第一季約虧損140億元，4、5月油價重挫，營運恐連續兩季虧損。面對疫情衝擊未歇、石化新增產能大舉開出，以及區域經濟協商等諸多考驗，王文淵身為傳產龍頭企業掌舵者，又為工總理事長，最終調薪決策如何裁示，實屬艱難。



台塑工會代表指出，台塑四寶年度調薪評估參考項目包括同業水準、今年營運成長、台灣物價水準及後續營運展望。過去台塑集團只有因石油危機以及雷曼兄弟引發金融危機的兩年沒有調薪；若以總裁接班95年至108年來看，台塑四寶平均年度調薪幅度約有2.8～2.9％。



工會代表認為，雖然四寶上半年營運遭逢虧損壓力，但各國陸續解封、油價反彈回穩，5月營運應屬谷底；依照法人推估，下半年在油價波動趨緩、各國致力提振經濟等因素，台塑四寶全年EPS應仍有2～3.5元，工會仍可據此爭取調薪機會。



不過，工會有感近年公司對員工的調薪、年終獎金的大方照顧，也理解當前企業經營前景考驗艱鉅，會展現與公司共體時艱的誠意，不僅不會先提出工會調薪比例爭取版本，對調薪方式採實質調幅或慰勉金發放，也不會有所堅持，而是以尊重總裁看法為協商基礎，希望能獲得暨能照顧員工、也堅守企業穩健經營原則的勞資滿意結果。