等不到紓困3.0 老字號金龍旅遊擬減薪節流

等不到客人，又不知政府針對旅行社實施的紓困3.0具體內容，立足市場超過一甲子的老字號旅行社「金龍旅遊」（金龍永盛旅行社）董事長朱光志發函告知公司200多名員工，若情況未改善，將採最低工資發放全員薪資，公司並歡迎同仁自動提出「留停」與「離職申請」。

按政府規定，公司裁員減薪必須與員工完成勞資協議，所以金龍旅遊的雖已發函告知員工，卻未採取實際行動，惟此一由董事長簽名、等同超前部署函件，已預告受新冠肺炎疫情衝擊，金龍旅遊已著手朝減薪裁員方向規畫。

「金龍旅遊」為台灣旅遊業界的老招牌，1958年成立的「金龍裝運有限公司」，早年是以代理航空業務為主，1961年取得了當時世界知名的美國環球航空公司在台業務總代理，之後又曾經代理過美國東方航空公司、馬來西亞航空、西北航空、法國航空、香港快運航空等。1965金龍旅遊率先籌組了台灣第一個外旅行團與環遊世界60天行程，在當時一般人難以出國的年代，金龍旅遊實現了當時許多人的夢想。

為擴大營運規模，金龍旅遊1988年年成立「永盛旅行社股份有限公司」，提供全方位的服務。2016年為建立更高品牌價值及提供更優質的服務，並簡化內部作業流程，「金龍裝運有限公司」與「永盛旅行社股份有限公司」正式合併為「金龍永盛旅行社股份有限公司」。

金龍旅遊目前全台有5家分公司，員工總數超過200人，董事長朱光志表示，公司業務以出境遊和商務旅遊為主，因邊境管制未解封，加上許多公司行號年底前取消同仁差旅，使旅行社業務等同歸零，「公司要生存，不能打腫臉充胖子」，因此採「預告」方式告知員工，也希望員工能體諒。