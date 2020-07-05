興富發頂級豪辦 挑戰每坪180萬元

興富發建設看好未來辦公「升級潮」，將有驚人之舉，台北市復興北路的百億辦公大案，將朝頂級「豪辦」規畫，每坪目標開價180萬元，挑戰坐上「豪辦」史上「新樓王」寶座，希望一舉改寫史上辦公新天價。

興富發集團總裁鄭欽天指出，台灣商辦市場推案的空窗期太久，適逢台商回流，帶動汰換潮，也拉升辦公市場的需求，預期疫情後的台灣，將有五到十年的黃金期，辦公、住宅都會有一波穩定的需求。

興富發去年標下大同公司復興北路、長安東路口的角地，積極規畫請照中，這地曾為大同創辦人林挺生當年競選台北市議員的競選總部原址，土地面積約456.47坪，興富發計畫打造一棟地上26樓、地下六層的頂級辦公大樓，估計總坪數約7,112坪，是下波布局北市重點。

據悉，興富發這棟辦公，未來每坪開價將達180萬元，挑戰史上辦公大樓單價新天價。興富發建設副總廖昭雄表示，復興北路這棟辦公大樓，未來總銷將會突破百億大關，目前不準備整合鄰地、將直接請照。興富發看好未來辦公「升級潮」和台商回流需求，持續布局全台辦公市場。

鄭欽天在兩年前發下豪語，未來十年的大戰略，將開發30棟辦公或商業大樓，從傳統的建商（Builder）轉型為不動產開發商（Developer）。近年興富發更積極在全台「獵地」，目前已布局至少六大筆辦公大樓開發案，看好全台辦公需求，購地和推案來勢洶洶。

這六大筆辦公案，包括北市復興北路百億大案、北市內湖安康案總銷51.5億元、台中市「TOP 1環球經貿中心」總銷49.25億元、台中市惠國段總銷181.73億元、台中市惠民段總銷120億元，以及高雄市「CBD經貿中心」總銷28.68億元。總計單一辦公案總銷規模破百億者就有三筆。

其中，台中惠國、惠民段兩大百億辦公大案，就是2020年初興富發分別斥資83.7億元、43.5億元所購進的土地原料，購買商辦土地的比重已比往年明顯加速。

鄭欽天分析，就土地可回收的收益來評估，辦公大樓約十年可以賺一棟，尤其北中南已經多年都沒有新的辦公大樓，出租的報酬率，會比定存高五倍，遠比住宅要簡單管理，所以興富發在辦公市場領域極具競爭力。

漲幅贏住宅 單坪百萬成常態

隨著供給短缺，台商加速在疫情後回流、擴廠，加上辦公升級潮效應發酵，辦公市場已悄悄醞釀一波補漲行情，甚至近年來漲勢首度超越住宅。房地產市場專家直言，不少A、B辦單價都已陸續站上百萬大關，推升市中心精華地段的商辦身價，後市欲小不易。

世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，最近不少辦公、廠辦，陸續突破區域行情的「天花板」，漲聲響起，以轟動市場的「世界明珠」辦公大樓來說，去年底已以每坪100萬元正式成交，改寫南港辦公行情新天價紀錄；興富發復興北路辦公案對外銷售，如果做到很頂級水準，每坪開價180萬元，也堪稱很合理，因為地段非常精華，市場上所有權的頂級辦公大樓已經很稀缺，又鄰近捷運站，因此頗令人期待。

最近商辦市場，已「漲聲」響起，位於台北市捷運中山站的「皇翔中山」捷運聯開辦公大樓，每坪開價將站上120萬元，分層求售，也將挑戰南京中山商圈區域最高價紀錄。

至於大直，「豪辦」代表作─興富發集團「台北CBD時代廣場」，每坪成交行情已刷新區域新高，根據實價登錄資訊顯示，每坪最高成交行情達128萬元。

另外大直最新完工的華固建設「國票金控大樓」，辦公室成交行情也站上每坪85～90萬元；租金表現也不俗，根據最新實價揭露的行情，每坪每月已達1,666元。

至於工業廠辦，身價也水漲船高。宜進實業攜手遠雄建設一起合建的南港廠辦總部「I-CITY」大樓，尚未正式開工，最近已甄選高力國際擔任總代理，開價每坪60～70萬元，總價逾70億元，對外求售。據悉，高力國際已成交半棟，開出半個紅盤，一舉推高南港廠辦單價行情，直逼內科水準。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，辦公市場正醞釀補漲行情，而且漲勢首度超越住宅，為歷年來所罕見。目前台北市不少高屋齡的辦公，動輒也是每坪百萬元起跳，更何況是嶄新落成的A級和頂級辦公大樓，身價更是炙手可熱。至於租金，台北市信義區以外A辦月租，每坪也要2,600元～2,800元才租得到。