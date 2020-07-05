有效客湧現 台南機械展買氣強強滾

邁入第30年的「2020台南自動化暨智慧製造展」，5日參觀人潮達到高峰，會場內不少參展業者紛紛貼出感謝廠商預訂的紅單子。參展業者表示，雖受疫情影響業績直線下滑，但此次參展已讓買氣回溫不少。



由《工商時報》所主辦的「2020台南自動化暨智慧製造展」，將於6日圓滿結束。從2日起連續4天的展期，在南台灣炎熱的高溫中，湧進一波波熱情滿滿的參觀人潮，採取實名制入場的台南專業機械展，也出現比以往幾屆更多的有效客群前來看展。



參展業者們樂開懷，並十分驚訝今年出奇好的展場成果，有業者指出，不但每日皆可收到多達十餘組有意購買的有效企業名片，甚至有的直接在會場內洽妥價格，下單預購其自動化產品。



凱立開發副理王絹琄對於今年參展效益十分滿意，她表示，買氣真的強強滾！在會場上一口氣賣出十餘部節能變頻螺旋式空壓機，儘管每部單價上看800萬元至1千萬元，十分受到台南、高雄等顧客喜愛，尤其是螺絲廠商的青睞。



專攻雷射焊接、切割與打標等產品的正鉑公司，攤位前的人潮也是一波接著一波。正鉑公司總經理陳政嚴表示，今年參展效益真的很好，人潮多，有效顧客也多，明年將再擴大規模參展，預訂至少20格以上的展區，並定調明年參展主題為「雷射應用智慧工作站」。

同時代理崴立、震澤等大型機械的立澤機械負責人林柏章指出，今年參展效益很好，在會場上已出售的機種，包括崴立VQ1060立式加工機、崴立AA-1365模具加工機，及震澤SV-76的綜合加工中心機、S56-MT動柱式立式中心機等。



林柏章表示，由於人力成本不斷提高，只要有效率的自動化設備，都是今年展場上備受觀展廠商青睞的產品類型，換言之，儘管今年初以來受到炎疫情影響，但從台南機械展買氣來看，廠商投入自動化設備的需求，仍十分強勁。