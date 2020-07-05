華信、台虎雙航齊飛 今啟程澎湖、金門

新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，民眾想出遊的心蠢蠢欲動，政府推動的「安心旅遊」補助政策，讓國內旅遊風氣迅速升溫。看好暑假旺季離島旅遊的市場需求，華信航空向同屬華航集團的台灣虎航濕租A320空中巴士客機3架，並於今(5)日起開始執行華信航空班號部分由松山飛往澎湖及金門航班。

由台灣虎航A320首度執飛澎湖航班AE2361於07:00由松山機場起飛，另一架首航金門AE1263航班則於08:10由松山機場起飛。台灣虎航董事長陳漢銘、總經理張明瑋及華信航空總經理曹志芬，特別於一早抵達松山機場候機室，與搭乘首發航班的旅客開心合影，一同見證這歷史性的時刻。

一向僅執飛國際航線的台灣虎航，今日首度執行華信航空國內航線的任務，也吸引了不少航空迷到現場搭乘，甚至有旅客採一日來回的方式，就只為了要搶搭台灣虎航的班機，過過出國的乾癮。

也有旅客一登機，就大呼：「我好想出國哦！」為慶祝華信航空與台灣虎航首度攜手合作，所有搭乘首班航班的旅客，皆可獲得精心設計的限定首航明信片乙份。

金門機場及澎湖機場也特別舉辦灑水儀式迎接台灣虎航A320班機，金門縣政府與澎湖縣政府亦特別致贈首航班機每位旅客一份在地特色伴手禮，並在入境大廳歡迎第一批搭乘台灣虎航A320首班的旅客。

台灣虎航A320航機加入華信航空澎湖、金門離島營運後，華信航空每天從台北/台中/高雄往返澎湖37班、每天從台北/台中往返金門19班，提供飛往離島最密集便捷的航班。

希望藉由加大機型之服務，能夠搭載更多旅客前往兩地觀光，感受澎湖花火節的繽紛與碧海藍天，以及金門獨有的戰地風情與閩南文化。

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