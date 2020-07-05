前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
7/6（一）
●央行公布6月外匯存底
●高雄大港橋啟用
7/7（二）
●財政部公布6月出口統計
●主計總處公布6月物價統計
●永豐銀行/「永豐超前部署 綠電新紀元」記者會
●凱基投信/ ESG高收益債券基金記者會
●仲量聯行公布第三季商用不動產市場季報、Honma Golf新櫃登場
●凱擘大寛頻AI居家防護記者會
7/8（三）
●崇佑台灣市場新布局藍圖發表、台中單元12「U雋」新案進場
●京站三倍券加碼促銷、華友聯台南86特區建案動土
7/9（四）
●財政部公布6月稅收統計
●台灣綜合研究院、現代財經基金會/「2020年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會
●瑞銀財富管理/「2020下半年投資前景」投資總監說明會
●達麗建設「陽明大苑」攜手華熊營造簽約儀式、台灣機械工業會員大會、漢神百貨年中慶登場、寶格麗、亨得利新品發表
7/10（五）
●AWS 雲端線上高峰會
●主計總處公布5月薪資統計
●台茂綠地廣場預覽
國際財經焦點
7／6（一）
●歐元區5月零售額
●德國5月工廠訂單
●法國5月零售額
7／7（二）
●美國5月消費者信貸
●德國5月工業生產
●日本5月家庭支出
●韓國5月經常帳
●澳洲央行公布利率決策
●馬來西亞央行公布利率決策
7／8（三）
●日本5月經常帳
7／9（四）
●美國上周初領失業救濟人數、5月躉售庫存
●德國5月貿易收支
●日本6月工具機訂單、5月機械訂單
7／10（五）
●美國6月PPI
●法國5月工業生產
●義大利5月工業生產
●菲律賓5月貿易收支
●馬來西亞5月工業生產
陸港澳焦點
7/7(二)
●6月外匯存底
●中芯國際在科創板掛牌
7/9(四)
●6月CPI、PPI、實際外商投資
●「2020世界人工智慧大會雲端峰會」線上線下結合形式在上海舉行，至11日
7/10(五)
●6月M1、M2、新增人民幣信貸
台股一周焦點
7/6(一)
●除息》聯發科、聖暉、聯茂、世界、開發金等
●減資股買賣》新零售、寶得利
7/7(二)
●除息》南亞、聚陽、數字、致新、瑞儀、健鼎、奇力新等
7/8(三)
●除息》震旦行、神準、臻鼎-KY、朋程、台勝科、台灣高鐵等
7/9(四)
●除權息》精測、達興材料、為升、儒鴻、大統益、新麥等
●法說會》偉聯
7/10(五)
●除息》崇越、鑫永銓、鐿鈦、同欣電等
●法說會》三洋電