前瞻一周》下周國內外財經焦點

國內財經焦點

7/6（一）

●央行公布6月外匯存底

●高雄大港橋啟用

7/7（二）

●財政部公布6月出口統計

●主計總處公布6月物價統計

●永豐銀行/「永豐超前部署 綠電新紀元」記者會

●凱基投信/ ESG高收益債券基金記者會

●仲量聯行公布第三季商用不動產市場季報、Honma Golf新櫃登場

●凱擘大寛頻AI居家防護記者會

7/8（三）

●崇佑台灣市場新布局藍圖發表、台中單元12「U雋」新案進場

●京站三倍券加碼促銷、華友聯台南86特區建案動土

7/9（四）

●財政部公布6月稅收統計

●台灣綜合研究院、現代財經基金會/「2020年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會

●瑞銀財富管理/「2020下半年投資前景」投資總監說明會

●達麗建設「陽明大苑」攜手華熊營造簽約儀式、台灣機械工業會員大會、漢神百貨年中慶登場、寶格麗、亨得利新品發表

7/10（五）

●AWS 雲端線上高峰會

●主計總處公布5月薪資統計

●台茂綠地廣場預覽

國際財經焦點

7／6（一）

●歐元區5月零售額

●德國5月工廠訂單

●法國5月零售額

7／7（二）

●美國5月消費者信貸

●德國5月工業生產

●日本5月家庭支出

●韓國5月經常帳

●澳洲央行公布利率決策

●馬來西亞央行公布利率決策

7／8（三）

●日本5月經常帳

7／9（四）

●美國上周初領失業救濟人數、5月躉售庫存

●德國5月貿易收支

●日本6月工具機訂單、5月機械訂單

7／10（五）

●美國6月PPI

●法國5月工業生產

●義大利5月工業生產

●菲律賓5月貿易收支

●馬來西亞5月工業生產

陸港澳焦點

7/7(二)

●6月外匯存底

●中芯國際在科創板掛牌

7/9(四)

●6月CPI、PPI、實際外商投資

●「2020世界人工智慧大會雲端峰會」線上線下結合形式在上海舉行，至11日

7/10(五)

●6月M1、M2、新增人民幣信貸

台股一周焦點

7/6(一)

●除息》聯發科、聖暉、聯茂、世界、開發金等

●減資股買賣》新零售、寶得利

7/7(二)

●除息》南亞、聚陽、數字、致新、瑞儀、健鼎、奇力新等

7/8(三)

●除息》震旦行、神準、臻鼎-KY、朋程、台勝科、台灣高鐵等

7/9(四)

●除權息》精測、達興材料、為升、儒鴻、大統益、新麥等

●法說會》偉聯

7/10(五)

●除息》崇越、鑫永銓、鐿鈦、同欣電等

●法說會》三洋電