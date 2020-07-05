台灣品牌逾4萬4 政府要愛哪一個？

品牌打造是台灣企業和財經部會的痛。有公司花過大錢卻作不出品牌效果，股民心很痛；有公司很想做，卻不知道怎麼做，企業主頭很痛；有企業看別人做也向政府喊著要做，拿到輔助金卻只買廣告，工業局官員看的眼睛很痛。

品牌價值研究機構Interbrand的澳洲執行長Nathan Birch認為，新冠疫情大流行對企業品牌是千載難逢的「照妖鏡」，過去收了很多顧問費的專家們，給了輔導企業一些紙上談兵的導入模型、親民口號、平面廣告系列等等，實際上都因疫情封鎖而無法執行，觸及不到想像中的目標客群，完全無助於企業在疫情期間維持盈收。

Nathan Birch強調，除非企業對品牌有深刻理解，為品牌打造擬定企業策略、並加以執行，才可能在景氣好時有功能、景氣差時還是表現出色，能通得過考驗的品牌實力，就是會永永久久。

偽品牌發生在跨國企業，在台灣更是稀鬆平常，有太多號稱擁有品牌的台灣企業，製造業和服務業分別推出的品牌數目持續成長，台經院品牌台灣發展計畫團隊研究發現，這些對企業的獲利與經濟成長的貢獻，「其實可以再更大」。

該團隊將8年來的輔導個案、品牌理論，與產業成果，彙集在今年6月出版的《品牌：新時代成功方程式》專書中。其中，引述主計總處五年一次的工商普查報告資料，2016年底自有品牌企業家數44,203家，占我國企業家數3.41％，品牌營收合計新台幣7.486兆元；相較2006年，十年來我國品牌企業家數成長2.1倍，品牌營收成長1.4倍，其中服務業較製造業為多，前者有28,673家，後者15,530家。

製造業的品牌企業，一直是台灣在推動品牌上的大問題。台灣經濟研究院產業發展處長周霞麗指出，台灣製造業的產業代工比重高，企業的毛利與利潤無法大幅增升，許多人都認為唯有政府來做，才能打開重重限制。事實上，政策面自民國100年來沒有停止過，經濟部、外貿協會或其他許多機構，推動有關品牌獎勵、輔助或輔導，包括品牌台灣發展計畫，台灣產業形象廣宣計畫，輔助業者開發國際市場計畫，行政院自105年將品牌台灣發展計畫列為新興中長程計畫，今（109）年還開展新期程—台灣品牌耀飛計畫。

以台灣品牌耀飛計畫為例，以台灣品牌企業為主體，提供各式品牌輔導資源，協助企業轉換製造營運思維，建立差異化價值，切入利基市場多元輔導厚實企業品牌競爭強度，推升企業中長期的品牌價值。

台經院品牌團隊的成員，包括研二所的產業／品牌理論分析，產業發展處的體檢／輔導角色，資策會科技法律研究所負責品牌管理、智財權相關，加上部份國際諮詢公司，以及每個個案都會搭配的品牌顧問公司。該團隊累積101年至108年的執行經驗，發現台灣品牌企業發展有五大癥結：

以製造代工思維經營品牌， 缺乏無形資產管理概念， 未有效掌握終端市場趨勢及消費需求， 高階品牌經理人缺乏， 全球品牌管理缺乏整合。

周霞麗認為，現在的企業經營沒有不必作行銷、品牌推動都是必要，政府資源注入也沒有停過，各部會資源或資金也都需要產業普級，不能獨尊一、二家，品牌台灣面臨的多是根生蒂固的問題，近年來看到部份企業因為世代接班，而有了突破的機會，像CSD中衛個案，但總結來說，「除了各家產品一定要好，『老闆的腦袋』，是品牌成功的關鍵！」