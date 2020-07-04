張國煒喊A330先禁飛松機 民航局5聲明打臉

空中巴士A330驚傳下降電腦失靈，星宇航空董事長張國煒表示，希望在查明原因之前，該機型停飛松山機場。對此，交通部民航局作出回應，以五點聲明打臉先禁A330飛松機的建議。

針對松山機場是否應暫停空中巴士A330機型起降，民航局完整聲明如：

1.飛機落地所需的跑道長度，與飛機落地前的重量、跑道乾濕、風速、天氣能見度都有關，重量包括載客數、行李、貨運及剩餘油料等。

2.松山機場跑道長度約8500英呎，A330飛機即使滿載，亦可順利降落。

3.航機降落時，若遇雷雨、大側風、大雨造成的跑道積水或能見度不佳等不良天氣條件，即使計算出航機載重的跑道長度符合，駕駛員亦應考量操作安全裕度，決定是否轉降備用機場。相關要求，駕駛員訓練過程均反覆操作。

4.飛機均裝置有手動煞車系統，電腦系統自動剎車及反推力器是協助駕駛員能更縮減煞車距離。

5.民航局發出的飛安公告中，已要求航空公司在A330機型航機派遣前，如目的地機場預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能的因應措施；駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前的落地性能計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機的距離列入，如有落地距離不足疑慮，應考慮轉降其他備用機場。換句話說，民航局發佈的飛安公告，已經要求機師評估降落相關條件，降低風險。

民航局表示，國籍航空A330機型班機於松山機場落地時，發生三套飛控主電腦系統全數失效事件，詳細原因，仍在調查中，希望各界均能以最嚴謹的態度看待飛航安全。

（ 中時電子報 徐秀娥）

全球首例！A330降落時 3套飛控電腦皆失效

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!