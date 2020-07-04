搶攻三倍券商機 市場百貨加碼回饋上看25%

振興三倍券即將上路，夜市攤商與百貨業者已迫不及待搶攻振興商機。經濟部官員透露，有攤商祭出高達25%的回饋，經濟部目前正在規劃專屬夜市、市場的三倍券抽獎；百貨業者評估今年7月業績可望較去年同期增加10%。

振興三倍券將在15日上路，為了吸引消費者選用數位券，各家金融機構、電子支付與電子票證業者，祭出不同的回饋，從10%到40%不等。

在三倍券上路前，消費端的夜市、市場與百貨早已動起來，持續規劃不同的回饋方案，為即將到來的報復性消費預先暖身，也使得三倍券帶動的消費戰爭還未開打，卻已聞得到煙硝味。

經濟部官員告訴中央社，夜市攤商過去曾經受惠於夜市抵用券帶動消費榮景，自然對振興三倍券更加期待，早就開始規劃相關配合的優惠措施，盼能在7月15日開始，吸引到消費人潮。

官員說明，已經有收到來自全台100多個夜市、市場，總計800多項不同類型的消費組合、回饋方案，橫跨餐飲、服飾與生活用品等各領域，而且數量還在持續增加。

官員指出，在目前已經掌握到的800多件方案中，許多的回饋幅度都至少10%以上，其中不乏極具創意而且回饋幅度極大的方案。例如位在士林的士東市場，就有業者推出用3000元三倍券可購買總價4000元的商品，相當於回饋25%，讓三倍券變成四倍券。

除了業者的回饋方案，經濟部官員也透露，正在研議專屬於夜市、市場的三倍券抽獎方案，只要消費者在特定的夜市、市場利用三倍券，並達到一定的額度，就能獲得一組抽獎序號，預計在7月、8月與9月，分3次抽獎，每次抽出2100組，贈送消費抵用券，得獎民眾可持抵用券在原來消費的夜市與市場使用。

官員表示，自今年初疫情爆發以來，為了避免實體接觸造成感染疑慮，夜市攤商導入電子支付系統意願增加，根據統計，今年上半年加入電子支付的夜市攤商約年增3成。近期隨著三倍券即將上路，確實有不少過去沒有採取行動支付的夜市攤商與自治會詢問，希望藉此導入行動支付系統。

除了夜市與市場，上半年悶了很久的百貨業者也已著手規劃，盼抓緊這波振興商機。

百貨零售企業協會秘書長詹武哲指出，雖然百貨業全年業績要回到去年水準仍需要努力，但隨著國內疫情逐漸趨緩，民眾到百貨公司消費的意願也逐漸回升，再加上三倍券振興措施即將上路，業者普遍評估，今年7月的業績與去年同期相比可望增加10%。

詹武哲分析，目前許多百貨業者已在研議7月下旬開始，推出搭配三倍券的優惠措施，回饋幅度至少有10%，如果加上年中慶檔期所推的加碼優惠，以及品牌櫃位自行規劃的折扣，消費者用3000元的三倍券，買到4、5000元的商品不是問題。

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