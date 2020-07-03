智慧設備百花齊放 廠商迎報復性人潮

本報主辦，2020台南自動化機械暨智慧製造展

全台解封後第一場大型機械專業展「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，吸引不少首次參展的廠商以多元化的智慧型設備互別苗頭，3日雖非假日，卻已出現大量人潮湧進，預估今、明兩天假日，將再創參觀人潮最高峰。

儘管炎炎烈日，也難擋人潮一波一波湧進台南展覽會場，參展廠商也樂開懷，直言觀展現況有如「報復性」消費，從開展第一天即看到很多公司不約而同地派出數位幹部，一起前來觀展。

這種盛況，也讓不少第一次參展的廠商，深覺這次前來參展是睿智的選擇。普慧公司廠址雖僅距離南紡世貿展覽中心的展場，只有一公里路程，今年卻是首次參加台南自動化機械展；該公司經理萬鐘鴻表示，觀察工商時報台南機械展多年，確實看到一年比一年進步，今年配合新廠的興建而參展，目的要讓更多國內相關業者，能更了解普慧各種產品的精髓。

專攻高速切削的普慧公司，於今年的台南會場上，展出各種工具機所需的「高速內藏主軸」、「精密刀把系統」及「刀具管理」等，透過技術與專業，協助航太、汽機車零件及精密模具等業者，解決不同面向的加工問題。

另外，普慧也特別邀請（DMG MORI）德馬吉森精機公司進駐攤位，現場以「DMU 50五軸加工機」結合普慧「精密刀把」做實機展演，展現產品加工的精度及效率。

第一次參展的昶鋐精密機械總經理張洽賓表示，2020台南自動化機械暨智慧製造展從第一天展期，即見識到觀展人潮在平日即湧現情況，該公司代理品牌包括威亞走心式車床、名陽刀塔式車床、錡夆走心式車床等，適合的行業包括汽機車零組件業、通訊電子、醫療、建築五金等。例如公司主力產品為車銑複合機等，儘管每台價位300萬元，然其CP值極高。

張洽賓坦言，受到中美貿易戰，以及新冠疫情影響，確實讓不少買主暫時觀望，但依這兩天前來參觀的人潮與詢問度，相信只要全球疫情不要再繼續惡化下去，台灣經濟的春天應該在不遠處。

正鉑公司總經理陳政嚴指出，看好台南市一直都是金屬加工重要聚落之一，對於雷射技術應用的需求，也將是日益攀升，因此，台南展場上，凸顯以「光製造技術」打響企業品牌知名度的經營優勢，主要是扮演提供雷射技術整合解決方案的專家角色。