2個月職缺少14％！新鮮人面試注意4大眉角

COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊就業市場，根據人力銀行業者觀察，今年2至4月，新鮮人職缺（歡迎工作經驗一年以下的全職工作）減少了14%，使應屆畢業的求職者，處境更為不利；但，職場專家認為，只要做好充分準備，掌握面試時該注意的「眉角」，新鮮人還是有機會，獲得理想的工作。

104人力銀行調查發現，今年2月至4月間，總體工作數量大減16%，其中，新鮮人職缺減少14%；值得注意的是，因疫情壓力，今年已有20%的新鮮人，提早於5月主動應徵，求職積極度創近3年新高。

104人力銀行分析，隨著疫情逐漸穩定，目前工作數量已回補約3分之2，接近60萬大關，預估今年畢業季求職高峰，應為6、7月。yes123求職網公關副理楊宗斌則指出，今年新鮮人薪資可能落在29K至32K，微幅下降，待業期可能會拉長到4至6個月。

履歷沒照片就OUT！遲到放鴿子都是黑名單

至於新鮮人該怎麼準備履歷、應對面試，才有機會獲得理想職務？整體來看，必須注意履歷、守時、儀表、展現企圖心等4大「眉角」。

對此，楊宗斌直言，履歷表上的照片，千萬不要用畢業照，「企業希望透過照片看到你進入公司後的形象，而非停留在學生時代。」建議新鮮人選用正裝照片取代畢業照；當然，若履歷沒貼照片，求職時馬上就會出局。

自傳部分，楊宗斌說，盡量控制在1千字內，除非家中背景與應徵工作有關，否則少著墨家庭背景；缺乏實務經驗者，可多寫打工、實習、出國交換等歷練，並舉實例，說明自己解決問題的能力，藉以凸顯抗壓性、穩定性與責任感。

更重要的是，「自傳要依據不同行業、不同應徵職位來進行修改。」若用相同履歷應徵不同職務，可能會讓企業覺得，是在亂槍打鳥。楊宗斌說。

「遲到或無故不來都是黑名單！」楊宗斌表示，面試時一定要準時赴約，且盡量不要有家長或親友陪同；104資深副總暨人資長鍾文雄也透露，以104企業端來說，每月至少會接到2500至3500次企業遭求職者放鴿子的客訴。

面試千萬別穿短褲 頭髮指甲也要注意

服裝儀容部分，鍾文雄認為，求職者應根據應徵公司類別或職缺不同，來決定衣著。舉例來說，若求職者應徵廣告或行銷公司，服裝要較為亮麗、活潑，金控、製造業等，就要穿著正式服裝。

「千萬別穿短褲。」鍾文雄說，若應徵餐飲相關職缺，男性可穿襯衫，不一定要打領帶，可穿卡其褲；女性最好將頭髮綁起來，尤其是五星飯店或高級餐廳，女員工多會將頭髮紮成包頭，燒肉店或氣氛隨性的餐廳，則可綁馬尾。

鍾文雄建議，若求職者對服裝沒把握，可在面試前瀏覽公司網站，確認工作環境與員工穿著；若對服裝沒想法，就打安全牌穿著正式套裝。

不只頭髮，指甲狀況也很重要。鍾文雄指出，金融、餐飲服務、製造業，建議保持指甲乾淨原樣即可，若是美容美髮、行銷企劃，在指甲上則可稍做變化。

此外，受疫情影響，部分企業會採取線上面試。楊宗斌建議，求職者盡量別穿條紋或格紋服裝，避免面試官透過螢幕觀看久了雙眼不適。

結合優勢展現企圖心 該問問題別沉默

面試時如何應答？楊宗斌說，求職者不要誇大、答非所問或問多答少，避免顯露對職務不了解或能力不足。若被問及「還有什麼問題要問嗎？」可問該工作未來升遷狀況，有無培訓計畫或外派機會，表示有意願久待，「都不問的話，會讓人覺得你對公司沒興趣。」

鍾文雄則表示，求職者在面試應對中，應展現優勢與企圖心，先對應徵的公司做足功課，了解公司背景與職務內容，被問及「我為何要錄取你？」就從中發揮。

舉例來說，該職缺要輪三班、英文程度要求多益600分、有證照及工作經驗，求職者可針對條件說明，「我年輕且身體健壯，輪三班沒問題、多益750分、在學時主修相關科系，有信心符合各項條件。」

鍾文雄強調，求職者要將職缺條件與優勢專長做連結，讓人覺得有做準備，「如果連工作內容都答不出來，人家就知道你不用心。」

另，若採視訊面試，楊宗斌建議，可找一個背景乾淨、簡單且收訊好的環境進行面試，談話時，講話速度及聲音適中，視線盡量看著鏡頭，不要讓人覺得是從高處往下看，面試前可先試著喬角度。

文章來源：今周刊

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