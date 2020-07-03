全球首例！A330降落時 3套飛控電腦皆失效

全球首例，一架國籍航空A330機型在雨天濕滑跑道降落時，發現飛控主電腦1/2/3號系統同時失效、發動機反推力系統、自動煞車系統及減速板都失效，致減速異常，改人工煞車減速。

根據民航局發出的最新飛安公告，日前一架國籍航空公司A330機型在雨天濕滑跑道降落階段，當主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦1/2/3號系統同時失效、發動機反推力系統、自動煞車系統及減速板都失效，導致飛機減速異常，隨即以人工煞車進行減速。

飛機最後安全停於跑道末端之前，駕駛員為安全考量，請求拖車拖離跑道，這也是A330機型首次發生落地後3套電腦同時失效。

由於目前此事件發生原因尚在調查釐清，飛安公告中請航空公司針對此機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

民航局並提出4點建議改進事項，包含A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能因應措施；駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前落地性能的計算，應將遭遇前項狀況及使用人工煞車所需停機距離也列入試算，如有落地距離不足疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控；國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置機型，得依照此公告辦理以維飛安。