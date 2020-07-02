消費回溫 iCHEF：咖啡廳營業額年增逾四成

新冠肺炎疫情讓台灣餐飲業上半年烏雲籠罩，不過智慧餐飲科技公司iCHEF近期發布調查指出，端午連續假期期間，隨著疫情逐漸緩和，全台五都餐飲業景氣回溫，其中又以「娛樂型」的店家表現特別好，尤其是咖啡聽營業額年成長43.2％。

iCHEF為研究「2020新型冠狀病毒」對於餐飲業的影響，從iCHEF系統資料庫抓出超過10,000間店的歷史資料，刪減掉變動過大的資料樣本，鎖定去年起皆使用iCHEF POS的1,424間店家為樣本、超過2,560萬筆交易紀錄來研究。iCHEF表示，本次研究訊聚焦在端午連假，並比較上半年的主要節日，來追蹤疫情影響。

iCHEF調查發現，上半年因為疫情，餐飲業表現直落，尤其在清明連假前頒布的社交距離政策，讓營業額年比一度跌了23％，不過後來疫情逐漸緩和，加上端午連假的外出聚餐需求上升，餐廳表現開始回溫，上升了22.7％。然而相較去年，今年端午連假的表現衰退了一點，顯示疫情未完全結束，消費氛圍仍有些緊張。

而在五都裡面，端午連假期間，台北市和新北市的營業額表現比去年少3.2％到6.2％。相較之下，台中市、台南市和高雄市的年比都上升了，其中又以台南市的19.8％表現最好。iCHEF推測，連假時大家想要離開台北出去玩，帶動了中南部的餐廳營收成長。

此外，先前受到疫情影響，消費者不太敢到公共場所，就算上餐廳，也以日常型的店家為主，不過如今疫情緩和，消費者想出去走走的心也早就按耐不住，所以在五都中，「娛樂型」的店家表現特別好，咖啡廳的營業額年比更成長了43.2％。

而因為國內觀光需求回升，iCHEF也發現，苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等七個縣的整體營收年比也都大幅提升了27％，不僅如此，客單價與來客數也都呈現正成長。不過，iCHEF指出，餐飲業者仍要當心，因為短期的營收上升不能作為中長期的經營指標，在疫情結束之前，仍不可大意。

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