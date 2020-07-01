五福旅行社擬裁員 執行長：想辦法活下去

疫情衝擊海外觀光，逾30多年歷史的五福旅行社今天傳出將裁員近5成。執行長謝宏明今天表示，7月紓困若沒下文，要想辦法「活下去」，會朝精簡人事方向進行。

全球疫情警戒持續，旅行社出入境禁令從3月中旬起不斷延長至7月底，國旅雖強勁反彈，但以出入境旅遊為主要營收來源的旅行社仍舊深受打擊。

五福旅行社執行長謝宏明今天對中央社記者表示，人事精簡計畫目前正在討論中，確定會朝這個方向進行，但比例還在討論，預估要到今天下午3時才會有結果。

他坦言，受到疫情影響，旅行社的狀況都一樣慘，五福在4、5、6月都有拿到紓困金，來源包括教育補助、未出團補助、員工薪資補助等，但「7月的紓困政府就停了，沒有下文」，在這個情況下，業者要自己想辦法「活下去」、「活長一點」。

媒體6月30日報導，雄獅旅遊集團近期進行人事大精簡，雄獅發言人游國珍已嚴正駁斥，他表示，至6月底是有總經理裴信佑等一級主管退休，集團世代交替，但疫情以來，雄獅沒資遣辭退任何一個員工，「都可以去勞工局查」。

雄獅、鳳凰、山富、五福等旅行社5月營收都年減9成以上，續創歷史單月新低；前5月累計營收都較去年同期減少6成以上。

其中，五福5月營收新台幣469.7萬元，年減99.24%；今年前5月累計營收約8.96億元，較去年同期減少67.74%。

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