超商三倍券預購戰 開打

繼口罩預購後，四大超商下一個新戰場「三倍券」預購戰7／1正式開打！其中，7-ELEVEN率先宣布，到小七預購三倍券不僅可獲得100元購物金，使用指定支付工具再加50元，還送星巴克咖啡分享券；全家也推出指定支付工具送50元購物金、飲品加價購優惠；萊爾富則有咖啡半價、指定支付回饋等；OK超商則別出心裁推出買一杯咖啡送三顆茶葉蛋等，通路加碼優惠大搶客。



7-ELEVEN表示，7／1起民眾可到全台設有ibon便利生活站的門市，使用健保卡預購三倍券，簡單五步驟即可完成，且為響應政府「好領、好用、好刺激」三大原則，特別推出預購四大好康，只要到實體門市預購並選指定支付工具結帳成功，最高可獲得150元7-ELEVEN購物金，還有星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第二杯半價等回饋。



不僅如此，7-ELEVEN此次整合集團資源，再加碼送出限量「振興加值券」（每間門市限量100張），有康是美200元現金折價券、統一時代百貨台北店／高雄店及夢時代500元振興放大券，還有BEING fit、BEING sport教練課程三倍券專屬優惠方案等，搭配紙本振興券即可使用，集團總動員拉攏來客。



全家表示，民眾到FamiPort機台預購振興三倍券，憑單據可享大冰金萱鮮橙青茶、大冰拿鐵39元加價購優惠，使用My FamiPay支付工具預購三倍券，還送限量50元購物金；另7／15起到全家領取三倍券，可獲得Let’s cafe大杯美式或拿鐵同品項買一送一優惠券、大戶屋二人同行折300元優惠券，以及最高1,000元購物券等。



萊爾富表示，到萊爾富門市透過Life-ET機台預購三倍券，可獲得10元抵用金，還有大杯美式、拿鐵咖啡半價優惠，使用HiPay綁定指定信用卡還有10％回饋（相當於100元刷卡金）或50元萊爾富購物金；除預購優惠外，8月25日前到萊爾富使用三倍券購物，會員單筆消費滿500元就送購物金200元，每人最高可獲得1,200元購物金。



OK超商也說，只要到全台有OKgo事務機台的門市預購三倍券，可憑小白單享有OK專屬加碼優惠，包括買一杯大杯美式、送三顆茶葉蛋，還有大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water等指定商品買一送一。