後疫情時代 遠東新鎖定醫療衛材商機

遠東新（1402）董事長徐旭東表示，遠東新是全球最大醫療級複合纖維供應商，將持續研發抗菌、抗病毒、高透氣等技術，目標應用在紡織品、醫療機構等，後疫情時代鎖定醫療衛材商機。

遠東新今天召開股東會，由徐旭東主持，會中通過去年財報，並通過配發現金股利1.5元。遠東新去年合併營收新台幣2501億元，年增9%，總資產成長至5761億元，營收與資產雙創新高，稅後淨利107.3億元，每股盈餘2.15元。

徐旭東致詞形容遠東新是wonderful company，即使大環境不佳，但生產及土地開發事業表現亮眼，轉投資的遠傳、亞泥公司也有不錯表現。

他說，遠東新是全球最大醫療級複合纖維供應商，除了供應台灣與全球各地醫療級口罩所需纖維原料，也開發新型超細纖維取代傳統熔噴不織布，外銷歐盟、澳洲、土耳其等國。

疫情期間，遠東新機動調整生產線供給防護面罩用膠片及醫療級隔離衣，創造可觀營收，遠東新持續研發抗菌、抗病毒、高透氣、高效等技術，目標應用在衣著、家用紡織品、醫療機構等。

遠東新指出，受到保護主義提升，遠東新早已進行多元布局，像是在2018年於美國增設營運據點，在西維吉尼亞州成立子公司APG Polytech固聚酯粒廠，利用在地原料及能源成本優勢，就近供應美國市場，並避開貿易障礙。

另一方面，遠東新也鎖定越南關稅優勢，在越南擴建垂直整合生產基地，40萬噸固聚酯粒產線與織染廠已投產，現在邁入第二階段，持續進行聚酯長纖、短纖等擴充專案。

遠東新表示，受到疫情衝擊，原油價格驟跌，導致第一季有不少跌價損失。隨疫情趨緩，原油價格已回復至每桶40美元水位，認為石油價格將趨穩，「最壞的情況已經過了」。

遠東新說，上海化纖廠首季開工率100%，主要生產民生必需品像是食品、飲料PET包裝，不受疫情與低油價衝擊。另外，口罩需求大增，熔噴布淨利不錯，商品售價維持高位。

遠東新環保回收聚酯規模居世界前2，客戶涵蓋Nike、adidas、IKEA、L’Oréal等，目前積極擴建全球產能，包括提高現有的日本廠規模，並規劃於越南、菲律賓等地增設新產線。