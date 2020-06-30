林郭文艷保位有望 大同市場派表決權遭刪

大同今（30）日股東會登場，公司派與市場派兩路人馬對戰，瀰漫一股山雨欲來的不安氣氛。三圓建設旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司，以及台商鄭文逸實際掌控新大同及欣同兩投資公司雖完成報到，但三雅三家投資公司遭大同以非本人，新大同兩公司違反兩岸投資條例，均無法領到選票，成為大同今日董事及獨董改選，最大變數。

大同今日股東會改選6席董事、3席獨董，大同股務工作人員上午5點多到場準備，市場派6點也陸續有人到場，公司派委請保全公司7點在會場外維持秩序，原應該是7點30分開放排隊報到，卻因作業問題，延後幾分鐘開放排隊，引發市場派不滿，數度發生零星口角衝突。

大同雖以還在防疫期間，依規定股東會場最多只能容納百人，告知投資人，希望每家公司最多派2人出席股東會，實際出席人數暴增至3百多人。三圓建設董事長王光祥旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司雖完成報到，但大同股務人員以三雅三家投資公司委請委託人，並未法人代表本人出席，依照慣例，未發放選票，新大同委託人律師洪國誌、欣同代表人律師林宏信也未領到選票，市場派指控大同公司以違反兩岸人民關係條例為由，拒發選票。

親近市場派人士指出，三雅三家投資公司持股約11％，新大同及欣同兩投資公司分別持股3％～4％，近20％投票權若無法投票，大同經營權能否如市場派期待變天，還有待觀察。

市場派2.6張投票權遭刪 恐大勢已去

大同經營權之爭登場，今天舉行股東常會改選董事，市場派表示，報到時發現，約有2萬6000張股票投票權遭刪除，恐怕大勢已去；在報到處的大同公司律師則表示，要進一步確認。

大同今年股東會將改選6席一般董事、3席獨立董事，大同公司派由現任董事長林郭文艷領軍、市場派由三圓建設董事長王光祥領隊，前中鋼董事長林文淵也支持市場派參選一般董事、前時代力量立委黃國昌則列入市場派獨董提名候選人。

市場派原本擔心無法順利進入股東會場，未料卻是暢行無阻、安全入場，不過持股較高1%以上的法人股東，投票權均遭刪除。報到現場大同委任律師解釋，換發出席證即可出席股東會，但沒有表決票則不能投票；至於市場派遭刪除權數仍須確認。

另外，大同公司股東會報到時，嚴格檢查包包，不得攜帶礦泉水，工作人員說裡面有準備礦泉水，但入內全無，遭到股東大聲抗議。

大同今股東會改選董事 兩派人馬場外對峙

大同公司今天舉行股東常會改選董事，公司派出動糾察隊一對一緊盯市場派人馬，遭到對方抗議擋到排隊動線，氣氛一度緊張。

大同市場派一早便在大同公司外集結，大同工會也在場抗議市場派，雙方對峙，公司派出糾察隊，採一對一面對市場派排隊人群時，雙方爆發口角，經市場派抗議糾察人員擋住排隊動線後，糾察改到外圍一字排開，氣氛才緩和。

大同股東會將選出6席一般董事及3席獨立董事，公司派提名董事長林郭文艷等6席一般董事及3席獨立董事候選人；市場派則提名三圓建設董事長王光祥、前中鋼董事長林文淵等為一般董事、前時代力量立委黃國昌為獨立董事候選人，提滿6席一般董事及3席獨立董事候選人；另外，市場派還有欣同投資顧問有限公司提名董事候選人林宏信。形成13人搶6席一般董事、6人搶3席獨董席次。

大同公司派主打「違法中資」，並指市場派股權若涉違法中資，則股權不予採計，市場派反控大同集團投資中國，也應受到監督。

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