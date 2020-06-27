大同經營權之爭兩派交鋒 外資立場是關鍵

大同公司將在6月30日股東常會改選董事，外資對大同持股達40.7%，將是左右大同經營權之爭的關鍵；也讓代表市場派獨董席次的前立委黃國昌特別和外資喊話，爭取外資支持。

大同此次董事改選，大同董事長林郭文艷主導的公司派、三圓建設董事長王光祥領軍的市場派將正面對決，角逐6席一般董事與3席獨立董事席次。

相較3年前大同董事改選，大同公司派對市場派提名董事候選人全面封殺，以不符董事候選人資格為由，在董事會中遭到封殺，連在股東常會尋求股東投票支持成為董事的機會都沒有；今年大同公司派則在董事會通過市場派提名的董事候選人，卻仍有但書，希望主管機關查明市場派股權是否涉違法中資，若真有其事，則不能參與股東會行使表決權。

因此，市場派擔心6月30日大同股東會當天，公司派將以違法中資不得參與表決為由，在董事改選過程當場封殺市場派，將股權不予採計。

大同前10大股東包括大同大學、中國信託保管受託保管大同員工持股信託專戶，合計持股9.5%，屬於公司派掌控；羅得投資、三雅投資、鄭文逸、北基投資及新大同投顧等合計18.16%股權，屬於市場派。

由於大同前10大股東還包括群益金鼎證券受託保管群益證券（香港）客戶群益證券託管投資專戶，屬於近年才增加的持股，其背景仍不知是外資、港資或中資，加上其他外資合計高達4成，外資投票意向將左右董事改選結果，因此市場派提名參選獨立董事的前立委黃國昌特別在臉書上發動喊話攻勢。

黃國昌公開尋求外資股東支持，他點出大同公司災難性的財務表現、現任董事會嚴重違背受託義務，更缺乏對公司治理的有效監督。他強調，公司有引進新的獨立董事，據以建構功能性、制度性的監督制衡機制的迫切需求，才能有效保障全體股東的權益。若再不採取行動，這樣的歷史將會不斷地重演。

大同經營權之爭，公司派此次主打「違法中資」不得行使股東權的策略。雖然大同董事會通過市場派提名董事候選人，不過「若涉違法中資不得行使股東權」的附帶但書，將成為此次股東會董事改選的最大變數；市場派擔心股東常會進行董事改選時，公司派運用主持會議的「主場優勢」，現場封殺遭認定「疑涉中資」疑慮的股東投票權，預期屆時現場雙方對決的殊死戰將不可避免。

延伸閱讀

大同2371發布重大聲明 逐一反擊黃國昌不實攻擊

大同潛藏國家機密？台鐵台電國防部是大客戶

大同自救會：市場派砸天價競逐董座圖什麼？