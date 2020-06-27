搶暑假國旅客層 台北觀光飯店「殺」氣騰騰

全台解封、國旅市場回溫，但因邊境管制未鬆綁，外國客進不來， 台北觀光飯店住房率「仍住在加護病房」欲振乏力，除端午連假稍早起色，預估6月全月平均住房率仍在20%左右低檔徘徊，為全力搶攻國旅客層，業者超前布「暑」或以超低折扣推出優惠專案，或以活動包裝推出夏令營，甚至以「陸上郵輪」定位瞄準親子家庭客層攻堅，與位在風景旅遊區的休閒度假飯店拚場搶客。

為衝刺國旅市場，主辦「2020ITF台北國際旅展」的台灣觀光協會亦在10月實體旅展之前，於6/29日起首次推出「ITF線上旅展」，為觀光旅遊業者造橋舖路搭建平台增加銷售管道，並在線上特別規畫「台北輕奢旅」專區讓消費者於線上限時搶購，希望藉此平台加速提升台北星級飯店的來客數與住房率，此平台也吸引了大台北許多旅館飯店參與並上線促銷。

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店即自7月1日至9月30日止，推出『2020愛自己愜意遊』住房專案，每晚2,599元起、下殺22折，入住當晚送面膜，並含隔日早餐與雙人下午茶。六福集團特別為ITF線上旅展推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張。下榻海霸王集團旗下西門德立莊飯店，則能享精緻鍋物雙人吃到飽。台北國賓則推出「台北國賓雙城遊」專案，住一晚即贈國賓聯合住宿券一張，下殺1.8折。台北凱撒飯店攜手新板希爾頓飯店推出3天2夜住房優惠，兩家飯店各住一晚不含早餐優惠5566元。

神旺商務酒店 推出「輕奢旅」住房專案，雅寓客房原價9900元，專案價2299元起，加價台北半日遊活動另贈百年茶行精選烏龍茶葉一罐。福容大飯店台北一館住宿一晚、贈送淡水魚人碼頭情人塔門票2張專案優惠價3000元。



除在ITF線上旅展以超殺折扣優惠促銷，看好國旅市場在振興三倍券於7月15日上路後，「報復性消費」能量可期，為搶攻國旅黃金商機，台北晶華、喜來登、萬豪與 凱達等位在台北都會，原本以國際客為主要客源的觀光飯店，因客房 數多、量體大，面對沒有國際客訂房的處境，全面轉攻國旅客層，除 以優惠價為誘因，並加值加碼設計推出不同休閒娛樂與餐飲體驗，期 能招徠暑假主力親子家庭客入住，提高住房率。

台北晶華酒店為讓不能出國的民眾能擁有「類出國」度假感受，自 7月15日至8月31日將推出「盛夏郵輪式度假體驗」住房優惠專案，標 榜從吃、喝、玩、樂、買、學，等六個面向包裝內容。6月30日前訂 房、一位孩童免費，每房另可使用「安心旅遊券」或「振興券」加價 2,000元購買「家庭通行證」，可享兩大兩小（木百）麗廳、泰市場 或義饗食堂自助晚餐，以及沐蘭SPA抵用券1,000元，下次住房抵用券 1,000元。同時7月入住加購高鐵票票價可打七折，8月票價打到六折 。

台北喜來登大飯店為搶住房率，今夏鎖定4至10歲的學童量身規劃 課程首度推出「寶貝夏令營」親子住房專案，小朋友入住平日可上三 堂、假日四堂課程，專案可提早於當日中午12：00入住，房內可免費 觀賞卡通及電影，並贈送百變益智的「BBlocks造型積木組」，全力 向國內親子家庭客示好。

台北凱達大飯店整合飯店周邊資源推出「嬉遊凱達 發現艋舺」優惠住房專案，飯店選出六間在地美食店家與兩處古蹟景點，讓客人踩 點，客人下載任務地圖並任選四點集滿特色章，入住時出示，平日兩 人同行入住精緻客房，每晚最低1,099元，客人搭配振興三倍券、安 心旅遊補助1,000元，等於入住只要99元起，展現全力拚住房率決心。