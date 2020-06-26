睽違3個月 桃機首見轉機客

中央流行疫情指揮中心日前宣布，開放桃園機場過境轉機，首2批轉機旅客26日先後搭乘長榮班機抵台轉機，這也是3月24日實施轉機禁令後，桃園機場首度出現轉機客。

第1批7名轉機旅客下午搭乘長榮BR272班機，從馬尼拉出發，下午3時20分左右抵達桃園機場，當機上其他旅客下機後，轉機客隨即由地勤人員引導，前往出境管制區的C4候機室休息。

據了解，轉機客中有4名搭乘長榮BR52班機前往休士頓，2名搭乘長榮BR32班機前往紐約，1名搭乘長榮BR56班機前往芝加哥。

第2批13名轉機旅客搭乘長榮BR266班機，傍晚從金邊抵台，其中有11人將轉搭BR87班機前往巴黎，2人搭乘BR10班機前往福岡，合計兩批共有20名旅客過境轉機。

中央流行疫情指揮中心表示，由於鄰近的香港及新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，因此依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，決定開放桃園機場轉機，不過所有轉機旅客必須轉搭同一航空公司的班機，且在機場停留時間不得超過8小時，目前僅開放華航、長榮及國泰3家航空公司提供轉機服務。

為降低防疫風險，交通部也嚴格限制轉機旅客的動線，規定只能待在指定的候機室，避免與其他旅客混流，如有飲食或是購物需求，也有專人服務並全程監控。

（中時 范揚光）

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