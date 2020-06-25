統一首家Simple-Fit複合店 落腳台中

統一集團宣布，全台首家以「微型百貨」為概念打造的新生活體驗「Simple-Fit」複合概念店，將於本周六（6月27日）在台中盛大開幕，一次整合集團旗下7-ELEVEN、康是美、BEING fit三大品牌，要提供消費者一站到位的服務，並希望成為台中新生活地標之一！

統一集團近年積極開出各式新店型，從初期的超商＋美妝、超商＋健身、超商＋烘焙等1+1複合店型，後來更一次整合旗下7-ELEVEN、博客來、現烤烘焙、美妝K‧Seren、不可思議咖啡、糖果屋等不同排列組合開出的「Big7」（大七），都是透過「複合」的概念讓原本的便利商店功能更多元。

之所以展開這種店型，統一集團董事長羅智先在今年股東會後受訪時指出，現在的民眾越來越懶，出門一趟就希望解決很多事情，因此「所謂的複合店只是時代的必然性而已」，在這個大方向下，統一就去思考集團內有哪些事業體可以整合，也提供消費者更方便的服務。

羅智先並指出，外界看來這些新型態店只是一個大店，但內涵跟過去的便利商店已有很大的不同。他說，一般便利商店光是飲料、零食、香菸、啤酒等商品結構占比高達70％，PSD（單店單日營業額）約8～10萬元，但現在的新型態店PSD可以做到20～30萬，效益倍增。

即將開幕的「Simple-Fit」複合概念店，也是在此架構下開出的新店型。

該店位於台中市公益路126號，除一次整合三大品牌，將超商、美妝、運動的機能融合在一起，外觀設計跟內部裝潢也相當吸睛，完全有別於以往的店型。

其中，超商內設有Simple-Fit商品專區，並導入博客來、CITY PRIMA精品咖啡及烘焙專區；康是美也有Simple-Fit主題區，集結順暢系、高纖維、代謝系三大功能商品，並引進知名彩妝、內衣專櫃、香水體驗區等，讓消費者一站購足；位於二樓的BEING fit則設有重量訓練、有氧器材，還有教練課、團體課程等。

統一表示，為慶祝「Simple-Fit」複合概念店開幕，將推出多項限定優惠活動吸客，包括CITY TEA四季青春茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買一送一，還有康是美消費不限金額88折、打卡上傳換Simple Fit禮物等。