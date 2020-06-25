紡纖大老：疫情改變產業供應鏈

新冠疫情對全球紡織產業的傷害前所未見，包括新纖董事長吳東昇、儒鴻董事長洪鎮海、聚陽董事長周理平都指出，此次疫情已改變產業供應鏈，及客戶與供應商的互動生態。後疫情時代的供應鏈將趨於生產基地分散化、採購更集中化、訂單快速反應及少量多樣化。

疫情期間，因中國大陸供應鏈斷料，造成中下游紡纖廠因無料可用而停工；加上各國因防疫封城，交通運輸亦中斷，造成訂單遞延；而量大的訂單因消費市場購買力下滑，造成庫存堆積。

吳東昇指出，疫情衝擊下所發生的全球供應鏈斷料、停工風波，讓生產商更有分散採購的意識，把原先較集中在中國大陸的紡纖零配件等，透過分散生產基地，讓斷料、缺料的風險降到最低。周理平也表示，受到美中貿易戰影響，供應鏈近年持續出走中國；而這次疫情衝擊下，更加速供應鏈「去中國化」，移轉生產基地。

後疫情時代另一個可能的趨勢與改變，洪鎮海、周理平指出，宅經濟崛起，電商比重將逐步增加，客戶不再只仰賴實體店面，將拓展網路平台銷售占比。

生產商部分，也不再為單一客戶設廠，產地將採全球多元布局，避免國與國的貿易、政治摩擦，也能分散疫情等不確定因素所造成的衝擊。另外，開發商品時程將較以前縮短，客戶不會針對單一款式大量下單，「款式增加、訂單量減」將成趨勢，降低單一庫存壓力。也因此，後疫情時代，供應鏈必須具備快速反應能力。

後疫情時代也讓大者恆大的供應鏈更趨確定。吳東昇、周理平、洪鎮海指出，先前的中美貿戰，已讓全球品牌服飾廠為節省成本、發貨時間等因素，加強對主要供應商集中下單採購。

此次新冠疫情將更讓大者恆大的市場趨勢加速形成，周理平、洪鎮海表示，服飾廠客戶為成本、出貨時程、快速回應市場需求等因素，將更依賴單一供應商，下單集中因此讓供應鏈大者恆大的趨勢更快速確立。