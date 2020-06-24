輪胎輸美遭傾銷調查 台5大廠提訴願

美國商務部23日宣布對從台灣、南韓、泰國及越南進口的乘用車胎（轎車胎）與輕卡車胎，展開傾銷調查。其中，台灣未來被課徵反傾銷稅率可能從20％起跳，引發台灣五大輪胎廠的高度關注，並擔心成為美國過去對大陸課徵轎車胎等產品反傾銷稅及反補貼稅（俗稱雙反案）的翻版。

對此，正新橡膠副總羅永勵24日表示，台灣橡膠暨彈性體公會及正新、建大、南港、泰豐、華豐等台灣五大輪胎廠，皆有聘請美國律師向美國商務部、及美國國際貿易委員會（ITC）提出訴願。羅永勵強調，全案目前業者正在處理中，並靜待美國相關部門進一步調查結果，再做因應。

另輪胎業者也指出，國內輪胎業者將配合美國反傾銷調查，並向美國政府爭取最低稅率，預估8月以後的調查結果將較為明朗。

美國商務部23日宣布，將對從台灣、泰國、越南和韓國等國或地區進口的乘用車與輕卡車胎，展開反傾銷調查，確定是否存在售價不公問題，還將調查越南輪胎生產商是否有接受政府不公平的補貼。據台灣輪胎業者陳述，美商務部宣布對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開傾銷調查的起因，主要來自美國鋼鐵工人聯合會控訴，台灣、泰國、越南和韓國外銷美國的進口輪胎，恐有傷害美國當地產業和工人的工作權益。台灣、泰國、越南和韓國等亞洲國家進口的輪胎，2017年至2019年間增長近20％，去年進口量達8,530萬條，總銷售值44億美元。

據了解，有關輪胎傾銷差額（dumping margin），根據ITC聲明，此次反傾銷稅率以泰國最高，介於106％至217％；韓國次之為42％至195％間，台灣20％～116％，越南約5.5％至22％。建大發言人劉桂君指出，台灣一定要爭取最低稅率，且這次反傾銷調查是危機也是轉機，因為上述四個國家或地區都有可能被課徵反傾銷稅，若台灣業者的輪胎售價能做到比別國便宜，就有相對價格競爭優勢。