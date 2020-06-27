留在台灣也好玩！逾8千億國旅消費蓄勢待發

退休後，陳太太最喜歡扛著相機和腳架到處旅行，幾年來，她去過緬甸拍和尚、到過內蒙古拍草原牛羊，去年底也訂了機票，打算到日本拍花海。然而，新冠肺炎的烏雲忽然罩頂，日本肯定是去不成了。陳太太的抱怨很到位：「肺炎疫情，好像腳鐐喔！」緊緊鎖住了腳踝，也悶透了心。

大概有不少人都能感受到陳太太的心情，2018年，台灣人出國人次高達1664萬，總支出8077億元。根據萬事達卡2019年發布的「全球最佳旅遊城市報告」，台灣海外旅遊人數更擠入了全球前10名。肺炎悶壞了旅客，也悶壞了觀光產業，過去各國總是笑迎來客，現在「別來無恙」卻變成了「別來，就無恙」，台灣人出不了國，外國旅客也入不了境。

直到今年6月，每天緊盯防疫記者會的陳太太，心情終於稍稍舒緩，出國固然仍不可行，但境內疫情確實在減緩，「留在台灣也好玩！」她迫不及待的秒速訂好日月潭3天2夜行。

過去，國旅市場長期被國際旅遊壓著打，2018年，國旅總產值僅有3769億元，比起2017年還下滑了6.74％。入境旅客雖然超過1100萬人次，比起出國人次仍遠遠不及，外匯收入137億美元（約新台幣4110億元），只是國人出國消費總支出的一半。

然而，新冠肺炎逼著全世界封鎖國境，出國旅客口袋裡悶著的「8077億元」，這筆龐大的消費能量，很可能就像陳太太一樣，迫不及待、一古腦地準備投進國旅市場。

業者樂：5、6月業績已明顯升溫

國際觀光的回溫必須等待，旅行業龍頭雄獅集團的業務一向以國際旅遊為主，但董事長王文傑知道：「4、5、6，三個月的出境旅遊已經死掉了，現在可能會死到年底，明年也是。只能等待它慢、慢、慢、慢地活過來，會拖很長啊！ 」他早布局揮軍國旅。

春江水暖鴨先知，業者飢腸轆轆的同時，也提早感受到國旅市場正在升溫。「國旅會猛爆性回升！」飯店業大老「老爺集團」執行長沈方正鐵口直斷。異數風格旅行社董事長詹益昌、KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民也不約而同指出關鍵，「大家悶太久了，旅遊的需求一直存在。」

據KLOOK平台統計，近期戶外活動預定數持續成長，較去年同期增加5至6成；KKDAY則表示，豪華露營行程近期成長20％，目前正研擬營隊相關活動，用來填補學童、青少年暑假無法到海外參與營隊或交換學生的需求。

加上夏天來臨，水上活動如SUP立槳、獨木舟等相當熱門。「公司主力項目之一獨木舟，5月以來較去年同期成長26％。」王樣活動集團執行長王烈賢直言：「光是6月1日至4日，短短4天業績就達成去年6月的7成。」

在交通運輸業上，台灣高鐵因受疫情影響，4月運量較去年同期減少48％，但台灣高鐵發言人孫鴻文表示，現在已可看到「V型反轉」契機，「5月運量比3月高，6月的運量也應該會比2月高。」關鍵就是旅遊需求成長的推升。

孫鴻文說：「過去國旅和國際（旅遊）在『值』上面差距很大，現在有將近1700萬人次做基礎，國旅絕對有機會。」可預期地，台灣正在迎接一場盛大的「國旅派對」。

打蛇隨棍，觀光局也推出振興國旅的「救命藥」，幫著添柴點火。7月1日，觀光局「安心旅遊」補助將正式啟動，交通部長林佳龍宣告將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元。

儘管安心旅遊與近2年累加將近65億元的國旅補助類似，但林佳龍受訪時強調：「補助當然是最浪費的觀光政策，但也是短期成效最好的觀光政策，所以疫情期間必須要這麼做，疫情發生第一時間，我們一定要救產業。」非常時期，補助畢竟還是非常手段。

無論如何，在台灣旅客口袋裡的8000億元、政府推動的安心旅遊，或是即將發放用來振興消費的「3倍券」，乃至於各方業者的趁勢助攻，都讓國旅市場可望在肺炎退燒時迅速升溫；我們的旅遊業，狀似就要狂奔。

然而，這股因禍得福的催動火力，能讓台灣的觀光產業跑多久、跑多遠、跑到哪個境界去？

台灣觀光策略發展協會（DTTA）理事長吳昭輝冷靜提醒，在「後防疫時代」，當世界恢復正常運作後，「大家是否又會繼續把旅遊預算帶往國外？台灣的觀光軟硬體，有辦法搶下後疫情時代國際旅客嗎？這次的國旅派對，會是一場煙火秀？還是重建台灣觀光結構的契機？」

雲朗集團總經理盛治仁長期在觀光、文化界深耕，他很清楚未來仍有憂慮：「提升國旅品質，最適合的時候是3個月前。」他解釋，最蕭條的時候，最好用來練基本功，反觀每當市場飽和，往往也是觀光亂象出現時。

「現在大家要開始搶生意、忙服務，已經錯過提升的最佳時機。」盛治仁認為：「重點是有無全盤計畫？國旅素質不是一蹴可幾，也不能求立竿見影的速食效果，需要時間。」

政府當然有心想趁此機會推廣深度旅遊，改變國旅旅遊型態。然而，5月由傳統國旅業者組成的「防疫旅遊團」踩點「防疫旅遊」9條路線，就某深度旅遊業者看來，「簡直是比normal（普通）還normal。」所謂的「海灣．小鎮之旅」，行程是法鼓山佛教教育園區、萬里加投里泡湯、野柳地質公園、參訪大稻埕，行程裡的「海灣」和「小鎮」，其實都只是淺嘗即止。

林佳龍說：「當時也是希望讓業者有些事做。」「防疫旅遊」讓他們調整腳步，至於深化觀光產業，交通部確實已經進一步安排了另一串「深度旅遊」行程，希望能由政府帶動產業，讓「深度旅遊」取代模板行程。計畫中，林佳龍將和網紅博恩踩線東台灣，也將到屏東釣沙蟹、參加生態旅遊，甚至可能與政務委員唐鳳同遊踩線西部，拍短片「龍鳳配」來促進國旅朝「深度旅遊」轉型。

旅行業者作為整合觀光「內容」及「服務」的操盤手，先前著力於國際旅遊的龍頭產業願意加入國旅戰局，也可能導入良幣、驅逐劣幣，走穩產業翻轉的第一步。王文傑表示：「疫情來了，一切思想也改變了，所有議題都關注在國內。現在台灣的好、台灣的美，都應該要被看見。」龍頭在台灣觀光上使力，自然有望攪動一江春水，改變過去國旅業者「上車睡覺、下車尿尿」的行程玩法。

拚轉骨：外國人來台觀光更須著力

雄獅已調整集團資源，將國旅團隊280人的編制擴大為1500人，並且進行調研，每周都派人走訪全台，「我們去澎湖，公司還分3路去考察。」試圖把所有中央政府的、民宿的、車子的、酒店的、原料的業者都盤點起來。

KKDAY營銷長黃昭瑛也認為，國旅市場「既有的台灣商品已經無法滿足消費者，旅客會選擇旅遊的地點會愈走愈偏，體驗愈來愈深入，所以這也是提醒我們要更努力開發出更多商品，符合消費者需求的多元體驗。 」

「我是清明連假後，才下定決心要做國旅的。」詹益昌說，過去異數風格旅行社做的都是國際旅遊，行程以日本、歐洲、米其林美食為主，觸角在國外，台灣島內反而像是一片異地。他以南投埔里3天2夜團為例，前後探勘就花了1個月、場勘5次。比起國外1、2次探勘就排定行程，其實更耗力。

整體來看，面對眼前國旅爆發的能量，政府與出境轉入境的業者想做的，不只是國旅振興，更想一鼓作氣翻轉台灣觀光產業長期病灶。畢竟就長遠成長性看，「國旅終究有其上限，反而外人來台觀光才該深入著力，台灣近四年每年都有1000萬以上人次來台，香港最盛時期 ，一年卻有6000萬人次到訪，這才是台灣要拚的機會所在。」盛治仁說。

前台中市觀光旅遊局長陳盛山的說法，則更點出「趁勢轉骨」的急迫性：「我們必須做好準備，等到國際陸續解封，包括日本、韓國、新加坡等鄰近國家都會用更強的火力推動觀光。」局勢底下，存在「不進則退」的危機。

據了解，在近期緊鑼密鼓的內部討論中，政府相關部會其實看得遠，這趟「拚國旅」不只是「拚國旅」，內部訂定的3階段目標，是要重整台灣觀光體質。首先，「國境開放前，提升國內旅遊價值」；其次，「國境開放後，讓台灣人留在台灣」。至於最後、也是最美好的願景，「讓來自世界的旅人，都有屬於自己的台灣記憶。」

3個目標，具體精準。但政府內部也很清楚，目前所有的規畫措施，只對接到其中的第1階段，至於後面2個願景，短期之內很難一步到位。

難，是因為積病已久。

找病灶：台灣觀光「大腦」工程掉漆

先從數字看，根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，自2016年至2018年，台灣的「國際觀光客入境人次」僅成長2.5％，同期間，日本成長近3成，泰國更成長了93％。外匯收入上，台灣成長3.5％，日、泰則分別成長了34％、29％。這些數字，若與星、港等區域相比，台灣同樣明顯矮人一截。對比近年來鄰國吸引國際旅客的「盛況」，台灣美麗島在世界旅人的地圖中，其實正在褪色。

當然，2016年後台灣觀光業面臨兩岸關係降溫、中國旅客驟減的衝擊，「量」的表現本來就是「守成不易」；但若看「質」，在殘酷寫實的國際評比中，台灣還是位居後段班。

在2019年世界經濟論壇（WEF）「旅行及觀光競爭力」報告中，台灣排名第37，較前次2017年的調查掉了7名之多，更落後於日、中、港、韓、星、馬、泰等鄰國。這份評比共有14個競爭力項目，對比8個鄰近國家，台灣輸最慘的有2項，其一是機場的基礎建設，另一項就直指觀光的「大腦」工程：「觀光發展政策優先程度」。

但話又說回來，何必透過外國人的報告解析，只要探一探幾條台灣經典觀光路線的「脈搏」，一種因為缺乏統整管理，導致觀光景點各自野蠻生長的失控脈象，已兇猛得很。

荒謬劇：海鮮餐廳蓋在珊瑚礁岩上

季風轉換的3月間，《今周刊》團隊來到墾丁。這些年來恆春半島從美麗到哀愁的喜悲交替，具體而微地，說明了台灣觀光長期野蠻生長的病態結構。

「這裡有全台灣最棒的貝殼白沙沙灘，面對大海，很美。」說起墾丁，一位民宿業者忍不住還是從美麗的部分說起；但他補充，「如果你往岸上的方向慢慢退後，眼角的餘光會開始瞄到那些……。」一開始，會瞄到海上活動業者、陽傘業者在沙灘上亂堆的生財工具，然後是幾株得以遮蔭的樹下，被搞成像「荒島求生」的據點一般，「有業者大哥吃完便當就隨手一丟，然後拋下一句：大海會淨灘啦！」

如果低頭看，全台最棒白沙灘上的菸頭已經不只是「點綴」而已。今年3月，許聿楷等年輕「墾飄」組成的「海漂電台」舉辦淨灘活動，在地人更苦笑，「不到一天，撿起2696根菸屁股！」他還記得這誇張的4位數。

這只是觀光業者野蠻生長的第一幕。朝著西邊的海岸走去，到了紅柴坑漁港，就能見到更荒謬的奇觀。

就像恆春半島其他海岸，珊瑚蟲長年累月在紅柴灣製造碳酸鈣骨骼，岸邊形成了獨特的多孔礁石；然而，一家餐廳卻突兀地蓋在這些珊瑚礁岩之上。餐廳掛著大大的招牌，「南台灣活海鮮」，據說建物擁有者是當地前鎮代表。

我們向墾丁國家公園管理處詢問這座怪奇建物，得到的答案是「部分屬於違法」，墾管處處長許亞儒無奈地說，「我們早就處理過這家餐廳的問題了，然而業主又繼續蓋下去，只好再著手處理。」小小半島上，類似情節就像玩不完的打地鼠遊戲，據資料，屏東的合法登記民宿目前有963家，非法民宿卻是這個數字的2倍以上。

至於衛福部長陳時中5月底到訪的「墾丁大街」，是條「省道」，依法不能擺攤，如今卻還有100多個攤販正在營業。「陳時中走了之後，擺攤的攤商更多了。」墾丁形象商圈執行祕書呂志霖說，他感謝阿中部長的相挺和政府的補貼，「但說實話，我對未來還是不敢期待太多……，因為，這些作法不會讓觀光的內容變好。」

他所謂的「內容」是什麼？是在地化的特色，是一種打造墾丁獨有的品牌思考，「但這條街上的各方勢力都有，層層包租，攤販也就來來去去，什麼好賣就賣什麼。慢慢地，這裡跟逢甲、士林夜市沒差太多。」他說。

攤商緊鄰的建物，又是另一片野蠻生長的作品。街邊，不合乎「國家公園一般管制區」限高3樓、11公尺規範的違章建物林立。雖然墾管處即將放寬管制，將大街改為「第一種一般管制區」，擬讓業者繳交回饋金就地合法，使樓高可達4樓、15公尺，但地方上的聲音仍莫衷一是。

「墾丁大街最活躍的生物除了人類之外，就剩下蟑螂、老鼠。」積極在地方進行公民運動的律師張怡這麼說。無序而過度開發的大街，缺乏特色之外，汙染又是一傷，即便已有汙水處理廠，接管率也高達78％，但大街流出的家庭廢水仍有不少被排進野溪，只要一下大雨，這些不入海的「沒口溪」，依然會淤在沙灘，飄散出難聞的氣味。

業者、住民各圖方便、各行其是，在台灣，絕非墾丁獨有的荒謬情節。一位跨國旅遊業者高階主管分享，他曾受地方政府邀請體驗觀光景點，「在都蘭衝浪，上岸後竟然沒有地方可以沖水，最後老闆乾脆提著2大桶水給我們，老外朋友見狀一臉尷尬。」

難整合：組織龐雜 橫向聯繫有限

「台灣有很好的景點，但因為沒有整體規畫、缺少有系統的管理輔導，這些景點不會成為有魅力的品牌。」他說。

誰來管？誰該管？以墾丁為例，屏東縣、墾管處，以及管理「省道」的公路總局，多頭馬車方向各異的狀況下，怎麼管也解決不了野蠻生長的問題。「我也認同，（觀光）產業是野蠻生長。產業很像竹林，沒規範就亂長。」前觀光局局長周永暉說。但論及解決之道，他無奈強調：「我們不可能太用力折竹子，它會斷掉，後座力也很強，必須因勢利導。」

但要怎麼「因勢利導」？制度上是否有能導引資源、凝聚各方共識的能量？這些問題，可先從主管機關的位階開始談起。

1972年政府訂定《交通部觀光局組織條例》，隔年觀光局成立。但觀光是服務、文化產業的總和，政府內與其相關的單位多元龐雜，位階不高的觀光局，要負起盤整資源、國際行銷、訂定順應時代的制度等，幾乎是不可能的任務。

「從組織架構來看就很清楚。我們的分工，橫向聯繫很有限。」周永暉舉例，像是阿里山、日月潭等國家風景區，歸在觀光局管轄；但國家公園如墾丁，卻是歸在內政部營建署；森林遊樂區由農委會林務局管；清境、武陵等農場，則在退輔會轄下。

新解方：更精準的觀光品牌塑造策略

許多與觀光相關的政策推動，也分屬不同單位。文資保存或社區營造等工作，是文化部的業務；國發會主導地方創生；經濟部主管獎勵旅遊、國際會議等「MICE（會議、獎勵、大會、參展）產業」。觀光局位階不高，難做跨部會橫向聯繫，觀光政策也就難免各自為政。

政府不是對此問題一無所感。林佳龍去年就提出他準備射出的觀光三箭，一是升格觀光局為「觀光署」；二是召開全國觀光會議；三是提出「2030觀光政策白皮書」。此外，計畫也提及將輔導成立一個多數民眾仍陌生的新單位：DMO。某種程度來說，新單位的核心任務就是盤點資源、協作管理。

3個英文字母，D是目的地，M是行銷和管理，O是組織，全名是「目的地行銷暨管理組織」。簡單解釋功能，在於盤整各區觀光資源，統整各方利益相關人，甚至促成業者與住民自律，並透過專業管理與資源分配，進行更精準的觀光品牌塑造與行銷。

從定義看，這確實精準命中了台灣觀光病的要害，林佳龍也認為，DMO是對業者管理、導入觀光素養的可行平台。但也有學者擔心，在各方勢力早已野蠻生長的積病下， DMO搬到台灣，會不會在資源分配上，又演出荒謬劇？

「不管用什麼方法，總之，主管機關若有魄力，就給我們一個撒錢補助之外的新招吧！」看著墾丁大街的模樣，呂志霖心裡還是急。台灣的觀光能不能擺脫野蠻叢林生態？旅客是會留下特有的台灣記憶？還是會對囂張混亂的違建攤商、衝浪店老闆手上的兩桶水留下驚恐記憶？這些問題的答案，又會對應到下一個大哉問。

2020年即將出現的國旅爆發，是疫情帶來的一場短暫意外煙火秀，或者，是讓台灣觀光業漂亮重生的精采拐點？

「安心旅遊」上路，政府除了發「補助」之外，在觀光政策也有進一步的整體規畫，推動上按輕重緩急，一路調整。

國民旅遊本來是生活的一部分，這次疫情解封是個機會，國人因為無法出境，可能會選擇在國內旅行，我們希望能讓國民體驗不同於以往的深度旅遊，帶動國旅的精緻化。

補助當然是最浪費的觀光政策，但也是短期成效最好的觀光政策，所以疫情期間必須要這麼做，疫情發生第一時間，我們一定要救產業。但接下來，我們就要推動進一步的觀光的升級轉型，現在也已爭取到前瞻計畫的300億元預算。

過去，台灣的觀光政策有3個不足：「整合不足、投資不足、行銷不足。」首先，政府各事業單位、部會長期各自為政，缺乏整合。另一方面，這麼多年下來，台灣其實缺乏大型的觀光投資，連我們13個風景區，每一年也只有2、3億元預算。最後，是行銷不足，行銷的最終目的就是要行銷台灣，但台灣到底哪裡好玩？必須要找到國際級的亮點。

為了解決這些不足，我們需要打造「區域觀光圈」，也就是所謂的DMO（目的地行銷暨管理組織），就像日本的區域特色行銷就做得很好，你會說你要去北海道、去四國這些區域玩，而不會只說去日本玩。

因此，我們這次會聯合風景區建立平台，從風管處開始與地方業者、團體合作，打造觀光圈的概念。2、3年後，政府再退出營運，讓平台回歸民間。

另外，在政府組織方面，我們也應向「觀光立國」的方向邁進，我主張將交通部改成交通觀光部，將台灣是定位成「觀光島」，各部會都應該全力支援觀光，訂出明確的KPI，以觀光作為核心業務。

台灣防疫出色，在國際上能見度大好，對我們來說，這或許是改變觀光很好的起點。

文章來源：今周刊

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