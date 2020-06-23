看好大陸基建 徐旭東：亞泥今年營運樂觀

亞泥(1102)23日舉行股東會，董事長徐旭東表示，新冠肺炎疫情對台灣水泥業影響相對有限，預計今年表現與去年相當。中國大陸疫情衝擊漸退，疫情積壓需求釋放，中國大陸市場在基建工程可望超標，民間需求陸續轉強下，全年的營運會是正向樂觀。

亞泥2019年合併營收893.47億元，合併營業利益220.63億元。依權益法認列轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司，投資利益54.9億元，合併稅後純益222.43億元，歸屬於公司業主為174.59億元，每股盈餘5.56元。

昨日股東會，順利通過盈餘分派案，每股配發現金股利3元，創下近十年新高。以亞泥23日收盤價43.25元，現金殖利率6.93%。

徐旭東說，現在存錢在銀行，利率1%都不得了，恭喜股東們賺了不少。並大誇股東們有眼光，願意投資亞泥。

對於今年的營運看法，徐旭東指出，國內水泥業仍供過於求，新型冠狀病毒 （COVID-19）疫情影響相對有限，亞泥今年表現，預期與去年相當；中國大陸雖受疫情影響，大範圍停工，使得亞泥（中國）前四個月業績不若去年同期亮麗，但五月之後，中國大陸水泥市場進入上半年最旺時期，加上被積壓的需求集中釋放，水泥價格開始上揚。

徐旭東指出，今年中國大陸水泥市場應該會維持高成長。當地政府為刺激經濟成長，一直加碼釋出基礎建設，今年的投入應該可以超標。

而在民間建築工程、房地產市場，徐旭東表示，中國大陸水泥市場民間的消費力占比約四成，這部分的回升也很重要，5、6月還在比較觀望，被疫情壓抑了一下，但估計也會慢慢恢復，政府、民間都在耗用水泥，整體是正面的，今年還算樂觀，預期亞泥中國整體獲利將逐季回穩，可望延續2019年的高位行情，維持在較高價位和盈利水準。

市場認為，疫情趨緩，兩岸水泥價格穩增長，加上生產原料煤炭價格持續走低，水泥廠第二季可望一掃首季營運低迷陰霾，獲利能力逐步回升。下半年在進入傳統旺季，價量可望同步提升。

亞泥轉投資的嘉惠電力，今年的獲利，也將為亞泥整體的營運成長加分；亞泥指出，嘉惠電力今年以來的獲利年成長都呈2位數，在進入第三季售電高峰的加持下，預期全年對亞泥的貢獻度會是近幾年以來最好的一年。