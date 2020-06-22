風電國產化 西門子歌美颯提前達陣

西門子歌美颯22日宣布，首批20支國產化離岸風機塔架完成生產，今年起陸續交貨與安裝8MW的離岸風機，預計供給640MW給達德能源的允能雲林離岸風場，這不僅是台灣離岸風電史上首批依政府要求使用國產化的離岸風機零組件，更早於政府規畫塔架國產化時程一年。

據悉，西門子歌美颯2018年在台簽署首批離岸風機零組件在地採購合約，第一份由上緯投控所提供的風機葉片樹脂採購合約，供海洋二期離岸風場使用；第二份由韓商CS WIND集團與台灣金豐機器工業合組團隊共同生產離岸風機塔架，以供應達德允能離岸風場2021年所需要的國產化塔架。

西門子歌美颯指出，CS WIND是西門子歌美颯全球陸域和離岸風機塔架的一線供應商，已有成熟塔架生產技術；金豐機械工業則是台灣最大機械沖床製造商，同時也是國際首屈一指提供金屬加工的技術者，二家合作夥伴運用金豐在台中港現有廠房設備製造生產，並已成功出貨20支國產化離岸風機塔架。

值得注意的是，20支首批國產化離岸風機塔架已從金豐工廠運送至歌美颯位於台中港的預組裝預定地。西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，西門子歌美颯不僅謹守2021年塔架國產化承諾，更將跨國供應商與台灣本土供應商的合作模式深植台灣，並透過政府大力推動，共同打造台灣成為亞太區離岸風電產業中心。期待未來持續與CS WIND 和金豐合作其他台灣的離岸風場專案，包含沃旭能源的大彰化東南及西南計畫離岸風場。

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