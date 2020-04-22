台中一級戰場 公益商圈餐飲哀鴻遍野

疫情衝擊餐飲業績，台中一級餐飲戰場公益路商圈，不僅許多餐飲小店紛紛關門轉租、餐飲名店同樣哀鴻遍野，包括与玥樓、頂鮮台南擔仔麵等大型餐廳，業績平均衰退五至七成！為了自救，部分餐飲集團推出餐盒與桌菜外賣，並請求房東降租；或如印月、大鼎等餐飲集團，乾脆轉移陣地、另起爐灶。



繼与玥樓、金悅軒兩家高檔粵菜餐廳，分別推出餐盒與桌菜外賣後，就連頂級海鮮餐廳－頂鮮台南擔仔麵也自4月23日起推出128元的名廚餐盒外賣；而印月餐飲集團則趁勢插旗新公益商圈，至於大鼎活蝦集團卻選擇出走公益路、轉戰崇德路商圈。



旗下擁有金悅軒、BISTRO 88義法餐酒館、金苑茶、金粥到等餐飲品牌的金悅軒餐飲集團，餐廳全都聚集在公益路上。其中，位於公益路與大墩路口的BISTRO 88，由於地點佳，每坪租金達3,000元，全部月租金高達62萬，過去因經營績效佳，高租金不成問題，但自從疫情爆發以來，月營收從500多萬一路掉到300多萬、平均衰退約四成；在BISTRO 88請求下，房東同意降租逾一成、直到疫情緩和為止。BISTRO 88總經理黃旭甫表示，近期公益路商圈用餐人潮明顯少了許多，就連名店都不用排隊了，由於公益路租金高且難停車，店面招租期從以往的一店難求，現在三角窗大店面半年還租不出去。對於此時才要插旗公益路商圈的餐飲業者，他直說「真的很勇敢！」



被稱為「很勇敢」的業者，正是旗下擁有印月、法月、真月等餐飲品牌的印月餐飲集團。事實上，「真月」日本料理受到這波疫情衝擊，3月底已歇業；而「印月創意東方宴」在七期市政北一路經營15年、累積許多主顧客群，不過因地主賣地、餐廳被迫搬遷，最後選擇進駐單元二新公益路商圈重新展店。印月餐飲集團表示，印月搬遷其實已規畫了一年，在接手位於公益路二段的「椰林世界」餐廳之後，估計砸下近7,000萬重新改裝，菜色也由上海菜轉型為江滬海鮮、烤鴨點心等中式餐廳，原本預計3月營運，卻因碰上疫情，將延至5月母親節檔期試營運。



另外，原本也在公益路商圈開設「正月初一」新台菜餐廳的大鼎餐飲集團，因月租金高達30萬加上停車不易，去年底決定出走公益路、轉戰崇德路商圈！大鼎餐飲集團董事長戴勝堂在11期崇德八路豪宅區，砸下數千萬購置獨棟庭院店面，開創新台菜餐廳「厝秘-功夫菜‧手路湯」，戴勝堂說：「很慶幸提早離開公益路商圈，降低疫情帶來的衝擊！」