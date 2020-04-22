接班邁大步 侯嘉騏列國揚董事提名

國揚實業將在6月10日召開股東會並改選董事，在22日公告的九席提名名單中，赫然出現「國揚小公主」、集團創辦人侯西峰次女侯嘉騏，她首度以吉贊實業代表人身份出線，國揚集團的接班布局再向前邁出一大步。據了解，侯西峰已表示將在七十歲退休，屆時侯嘉騏可望接掌國揚集團。



侯西峰的一生堪稱傳奇，身價一度飆上千億，也一度因本土性金融風暴而爆發財務危機，沈潛多年並償還數百億負債後，成功東山再起，如今集團涵蓋國揚實業、漢神百貨、漢來飯店、漢來美食和漢神資產管理等五大事業體。



2018年侯西峰一度要出手競標總投資額高達700億的「台北雙子星」，2019年則成功入主中和羊毛，將其納入集團版圖。



侯西峰有三女一子，包括長女侯思羽、次女侯嘉騏、長子侯淳淯、三女侯宣羽，除了長女之外，二女一子都陸續進入集團。



其中，次女侯嘉騏今年33歲，擁有美國約翰霍普金斯大學應用數學系和化學工程學系雙學士、史丹佛大學生物工程博士、哈佛大學應用計算系碩士等頂尖名校的傲人學歷，是企業界二代中罕見的「學霸」；去年初才被侯西峰召回集團，從創辦人特助做起，逐步走上接班之路。



2019年底，侯西峰以漢神資產名義取得中和羊毛53.4％股權，成為新頭家，侯嘉騏在2020年初順利出任中和羊毛董事長；4月初，侯嘉騏又接下漢神百貨董事長職務；接下來6月國揚改選，侯嘉騏可望順利當選董事，接班態勢愈加明顯。



國揚2019年底有總銷30億元的「忠孝大院」開始完工交屋，持續認列到今年第一季。展望2020年，國揚總經理彭邵齡表示，今年將有四筆新案完工交屋，包括總銷30億的「南方莊園」、37億的「早安國揚」、70億的「國揚矽谷」、約22億的「翡翠森林三期」，估計完工交屋量將達160億元，交屋高峰會落在第三季。



而國揚今年最大的亮點，就是5月7日將正式登場的「大南港土地」公開標售案，佔地面積達7,514坪，據悉標售底價高達265億左右，全案扣除捐地和重劃後分回比率，國揚占比達34％。市場估計若大南港土地順利處分，國揚將可回收資金達90億元；扣除取得成本26.44億、及稅費約1成，市場估計可貢獻EPS達8元。