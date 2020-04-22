疫情促宅經濟 原民會加速商品上架電商平台

原民會原定6月推出原住民商品於電商平台上架銷售計畫，考量防疫期間宅經濟發燒，現已加快進度，本週進行平台遴選、下週起進行商品遴選，希望5月中之前就能上線。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會就「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」進行專題報告，並備質詢。

原民會原定6月將結合國內電子商務平台業者設置原住民族商品專區，進行為期一個月的銷售。有立委認為現在防疫期間，宅經濟發燒，等到6月才推出太晚；原民會主委夷將．拔路兒表示，本週將遴選電商平台，希望能提早計畫施行時間。

原民會官員告訴記者，其實有考慮到時效的問題，因此昨天已經開會討論，本週將遴選出4家電商平台業者，下週會請各縣市政府推薦轄內原住民產品，希望能在5月中之前就上線。

關於電商平台的遴選，原民會表示，會以不同商品類型為主打的平台進行考量，如農特產、文創商品等；在確定平台後，再依平台對商品的要求制定簡章，希望同時能夠兼顧產品品質和數量。

原民會指出，商品部分不單限於原民會品牌「ayoi阿優依」，另外會從全台的原住民優質商品中挑選；並設置集中倉儲，在電商平台下單後，統一從原民會倉儲出貨，且以「原民會ayoi」的品牌包裝。