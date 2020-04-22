北都5/21恐再爆斷訊 HBO等7頻道看不到

因授權費爭議，有線電視業者北都包括HBO等7頻道的斷訊風波恐在5月21日引爆，頻道代理商永鑫昨天發函給北都，要求1個月內提出申請並完成頻道變更，恐影響北都近10萬用戶。

頻道代理商永鑫昨日發函給北都，要求北都一個月內提出申請並完成頻道變更，這7個頻道分別是HBO、CINEMAX、FOX SPORTS、FOX SPORTS 2、CNN、CN卡通頻道、ANIMAX，若發生斷訊，近10萬戶的北都訂戶將受到影響。

北都表示，目前還沒收到函文，如果收到後會依照程序處理，強調不願任何頻道下架問題影響大眾權益。

因為授權費談判無共識，有線電視業者北都和代理商永鑫在國家通訊傳播委員會（NCC）介入後，已經歷了2019年11月14日、今年2月27日、今年4月10日等至少3次調處，但調處均不成立，談判破局。

NCC官員近期曾表示，現在是防疫的非常時期，協商期間，也會告訴業者不要那麼僵，希望盡量調處，不要走到斷訊這一步，但不會強硬發文要求不得斷訊，「不可能以此為理由，影響到市場機制」；僅呼籲並道德勸說防疫期間希望可盡量溝通，但基本上法律不會以此為理由否准或不得下架。

事實上，永鑫頻道代理商因談判未果，去年10月就對全國、北都發出通知，擬不提供HBO、Cinemax、CNN及CN卡通頻道等7個頻道節目內容訊號，但NCC當時緊急介入調處，暫時解除斷訊風波。

北都近期接連發生的斷訊風波都起自授權費爭議，頻道代理商私下表示，已連兩年沒從北都那邊收到版權費，希望問題可以獲得解決，且質疑北都把「調處期間不得任意斷訊」當擋箭牌，重申「使用者付費才是公平正義」。