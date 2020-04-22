台電走向循環經濟 退役電桿變成文青燈具

台電進入循環經濟領域，過去推出煤灰吸水杯墊後，今年再推出以電桿回收木料製作的木橫擔LED床頭閱讀燈。台電表示，木橫擔是設在電桿上用於架電線、支撐礙子的重要材料，因木頭抗腐蝕性佳，仍可見於少數沿海鹽害嚴重地區，回收再利用後，期盼以循環經濟為國內產業與「防疫宅經濟」盡一份力。

台電文創2018年創立，起初僅為提供台電致贈禮品，經結合自身發電產生的副產品、廢棄設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，首推林口電廠煤灰杯墊、礙子燈座等文創品即廣獲好評、不少網友敲碗想買，去年因而打造文創電商平台，首度對外開賣，至今已使用近3公噸煤灰、3000顆線路絕緣陶瓷礙子，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業。

台電指出，早期電桿多使用木製橫擔，現多改為製程及取得皆容易的金屬製輕鋼橫擔，惟台中、彰化與雲林等沿海地帶秋冬季易受鹽害引起鏽蝕、電流洩漏等風險，部分仍須仰賴抗腐蝕能力較佳的木橫擔，一般約5-10年需定期更換，目前每年約退役1000支木橫擔，過去還需編列預算請廠商清運，現則結合循環經濟推台電文創品，讓退役材料能有充分發揮的第二生命。

META品牌總監鄭遠揚說，過去對台電印象停留在高空維修與黃色工程車，這次與台電文創合作讓他改觀。鄭遠揚表示，這次以回收木橫擔製作LED床頭閱讀燈，因每根木料使用情況、風化程度都不同，從取材到設計製作，花了不少時間研究，希望兼顧材料原味與再利用後的產品完整性，光是製作一盞成品就需經過至少45道工序，比用全新材料製作更困難。