捍衛經營權！泰山修公司章程 提前固樁

經營權之爭再掀波瀾的食品大廠泰山企業，即將在5月21日召開股東常會，儘管今年並未改選，但據悉，泰山公司派將透過修訂公司章程提前布局固樁！根據泰山最新上傳的議事手冊，董事會提案修訂公司章程，其中有兩大亮點，一是額定資本額從80億一舉擴大至100億；二是董事席次從5～11人一口氣擴大到5～17人，人數之多十分罕見。

泰山市場派大股東龍邦集團日前提出兩大提案，包括：一、解任董事伸揚投資法人代表詹逸宏之董事暨董事長職務；二、提前全面改選董事及獨立董事，儘管兩案已被泰山董事會否決，仍舊挑動泰山經營 權之爭的敏感神經，也讓公司派決定提前布局。

市場人士分析，泰山此次擬修改公司章程，最大目的是全力鞏固經營權，一是透過增資有助稀釋市場派股權；二是董事席次的擴充，也有助於墊高市場派配票之難度，同時增加談判的條件及籌碼，讓願意相挺公司派的「盟友」，有機會進入董事會、取得董事席次。

不過，業內人士也直言，泰山此舉等同「兩面刃」，由於目前泰山股本約50億，若今年5月股東常會修訂公司章程，將額定資本額擴大到100億，一旦執行等同增資一倍；儘管可藉此稀釋市場派股權，但原先就已相當分散的詹氏家族持股也將被大幅稀釋，另外對公司未來的每股盈餘表現也相當不利。

事實上，泰山2018年2月甫完成現金增資案，將資本額由35億提高到約50億元，增資幅度已逾四成；2018年6月股東常會又透過修訂公司章程，將額定資本額擴增至80億；若此次股東常會再通過將額定資本額擴大到100億，短短2～3年間泰山額定資本額快速膨脹。

其次，在董事席次方面，目前泰山董事會共7席，其中4席一般董事都是詹家人(詹逸宏、詹景超、詹佩珊、詹皓鈞)，另有3席獨董，若此次修訂公司章程後擴大到17席，最大幅度是一口氣新增10席，數量之多相當罕見，且儘管此舉有助墊高市場派配票的難度，但對於公司派來說亦是如此。

實際上，調整董事席次的策略，泰山上屆改選時也曾用過。泰山2018年11月股臨會提前全面改選董事，當時就將一般董事由6席縮減為4席，目的是要墊高市場派進入董事會的難度。

不過，當時要防堵的市場派是保力達集團，但時至今日隨著大股東結構改變，泰山迎戰策略也有調整。