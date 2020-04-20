汽車大老蘇燕輝辭世 享年93歲

台灣車業領導人──和泰汽車集團總裁蘇燕輝19日逝世，享耆壽93歲，和泰汽車在總公司四樓設立致意會場，開放給大眾悼念，並向家屬致意。

蘇燕輝在和泰汽車工作超過60年，見證台灣汽車產業發展的歷史，促成全球車業巨人豐田汽車來台設廠生產，積極爭取參與豐田全球分工，讓台灣有了第一家達成汽車年產20萬輛的「大汽車廠」──國瑞汽車；在1997年和泰車營運高峰之際，蘇燕輝居安思危，毅然決定投入構造改革，奠基今日新車銷售18連霸、獲利翻倍增長的成就。

蘇燕輝於2010年退休改任集團總裁，由和泰汽車董事長黃南光、總經理蘇純興（蘇燕輝之子）無縫接棒，扛起領導集團營運的重任，對內持續落實當年構造改革下「沒有最好、只有更好」追求卓越的經營策略，擴大汽車周邊事業布局，對外持續強化與日本豐田汽車的合作關係，後蘇燕輝時代的和泰汽車，穩坐台灣汽車龍頭地位。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1959年進入和泰汽車任職超過60年，期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡。

蘇燕輝一生與汽車為伍，在企業經營上更是專注「汽車」本業，讓和泰汽車能安然度過一次次的考驗。

蘇燕輝當年與和泰車創辦人黃烈火慧眼獨具，引進日本豐田汽車來台，成為豐田海外第一家代理商；蘇燕輝與豐田家族間深厚交情，及和泰車率先響應豐田汽車戰略，全力在台灣市場支援豐田汽車等作法，讓和泰在全球豐田體系建立了模範生的形象，歷代豐田高階訪台，都會拜會蘇燕輝，顯見對他的敬重。

除建立與豐田的穩固關係，蘇燕輝的另一大貢獻，就是在1997年和泰汽車成立50周年之際，毅然宣布推動構造改革，爭取導入更多暢銷車款，包括今日被譽為銷售神車的Corolla（Altis），進行內部組織重整、周邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰車自2002年起連年稱霸台灣車市，以及獲利提升的基礎。

2003年和泰車稅前淨利達25億元，較構造改革前成長超過兩倍，改革所帶來的效益逐漸顯現；2010年和泰稅前淨利突破55億元，約42％淨利來自價值鏈投資事業，為和泰汽車集團預約了下一波成長動能。