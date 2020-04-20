染疫兵趴趴走 全台7百貨停業消毒

染疫軍艦因確診者全台趴趴走、足跡遍布10多個縣市，也讓百貨業面臨疫情以來首場大規模停業擴大消毒，包括漢神巨蛋、新光三越台南新天地店與左營店、台南南紡購物中心、義大購物廣場、屏東環球購物中心與桃園統領等高達7家百貨商場停業擴大消毒，對原本已大受衝擊的百貨業來說，不僅止是一日營業額數千萬元損失，更是一場「無望」之災的開始。



百貨業本周起正值母親節檔期促銷黃金期（母親節前兩周），染疫軍艦停靠左營、台南足跡曝光，19日起北高雄漢神巨蛋、義大購物廣場與新光三越台南新天地店等陸續於夜間營業時間提前閉店，並公告20日休館一天進行擴大清潔消毒；緊接著20日第二波確診者又發布10多個縣市活動足跡，包括台南南紡購物中心、新光三越左營店、屏東環球購物中心與桃園統領百貨等，亦陸續發布休業一天消毒，讓百貨業「銼著等」。



百貨業者指出，軍艦官兵確診者疫調都還在進行，應該會有數波的波及，但事實上多數百貨業早在一月下旬就加緊消毒、擴大清潔防疫，出入口都有量溫錄像儀與酒精品，館內各個櫃位甚至餐廳等進場用餐都還會再量溫、酒精消毒再進場，此次因應中央防疫中心與各地方政府要求再擴大清潔，就是為確保消費者來的安心。



而為避免群聚感染，母親節前夕的頂級珠寶展包括總值逾50億元的卡地亞珠寶展亦採全台各店預約鑑賞，而包括Chaumet、Boucheron 等珠寶展搭配停辦的微風之夜，也採預約鑑賞，業者指出，微風之夜今年改以直播模式進行，將與麗晶精品一樣，限期推出優惠，而展出的頂級珠寶腕表亦可藉預約鑑賞接單或送府到家，有業者即表示，無論是微風之夜還是頂級珠寶展都是大縮水。