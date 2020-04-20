華航企業工會共體時艱 一般員工減全薪15％

華航企業工會經過20日下午經過與公司近五小時協商，表示願意與資方共體時艱，同意一般員工減全薪15％，主管減薪20％到25％。工會同意公司減薪/減班休息幅度如下：一級主管減全薪25％。二、三級主管減全薪20％ 。 一般員工減全薪15％ 。

配合此減薪/減班休息方案之員工，公司同意保障其工作權，不予裁員。

員工配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4～5日，實施日期為5/1 ～ 7/31，為期三個月。

中華航空20日晚間6點50分發布新聞指出，因應新冠肺炎疫情對營運影響，華航人自救，將自2020年5月1日起實施國內員工減薪減班，一級(含)以上正副主管減全薪25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每周規劃一日減班休息，暫定實施三個月。

華航強調，減薪減班措施是為保全所有員工的工作權及減輕財務負擔。華航面對疫情變化，積極掌握開源機會、力行各項節流措施及人力調整，2月16日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

華航感謝所有員工這段時間以防疫為最高任務，在危機中負重前行；現在是關鍵時期，所有因應疫情實施的方案都是奠定未來繼續生存的能量，期盼所有員工支持配合、共體時艱，唯有每一位華航人自救，才能助華航挺過這波難關。

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