宅經濟崛起電商需求增 徵才釋300職缺

疫情帶動宅經濟熱潮，電商業需求大增，PChome網路家庭今天宣布擴大徵才，即日起釋出300名職缺，含IT技術開發、產品企劃、影音編輯、行銷企劃、大數據分析、經營管理、運籌物流管理等職務。

今年除了一般職缺招募外，網家也首度推動「電商新鮮人MA儲備幹部計畫」，針對電子商務、經營管理、技術/大數據三大部門徵求人才，將透過部門輪調及專案執行，培養專業根基，並提供派駐海外機會。

此外，網家持續與全台近30所大學實施產學合作計畫，提供各類科系全年度實習機會，歷年來皆有近5成實習生留任成為正職員工。網家今年也提供多元實習機會，包含產品企劃、行銷企劃、倉儲管理、營業管理等職缺。

網路家庭執行長蔡凱文表示，網路是屬於年輕人的產業，網家希望持續招募正向積極、樂於接受挑戰的年輕人加入，借重網路原生世代快速學習、活躍的社交媒體能力，追求創新發展的可能性。網家也首度推出電商新鮮人MA儲備幹部計畫，加速養成電商管理專才，打造年輕電商產業。

網家目前已有近1900名員工，其中35歲以下員工超過1100人，主要集中於電子商務事業、技術/大數據兩大部門。

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