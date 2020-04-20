新冠肺炎疫情衝擊 無薪假人數破1.5萬

受到新冠肺炎疫情影響，無薪假人數持續增加，勞動部次長劉士豪今天表示，截至17日為止，人數達到1萬5634人，影響家數共636家。

立法院經濟委員會今天針對「營業額衰退50%以上之艱困企業紓困之資格認定及他國發放現金與我國振興券兩者優缺點」、「近期企業實施無薪假暴增之政府協助與紓困方案」等議題，邀請經濟部長沈榮津、勞動部次長劉士豪等人專案報告並備詢。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，不少企業已經開始放無薪假，希望透過減少人事成本度過難關，立委質詢時也都關注企業放無薪假家數及勞工人數等議題。

勞動部次長劉士豪答詢時說明，根據勞動部掌握到的最新數據，截至17日下午5時，全台實施無薪假的企業共有636家、勞工為1萬5634人。

根據勞動部提供的資料，上一次公布無薪假統計是16日，當時實施無薪假的事業單位有588家、人數1萬4821人。換句話說，一天之內又再增加了48間企業通報，人數增加813人。

劉士豪說明，為了穩定勞雇關係、照顧勞工權益，勞動部推出了包含「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」、「安心即時上工計畫」。目前申請「充電再出發訓練計畫」共有62家，人數共2086人。

除了勞動部外，經濟部也有相關的政策助業者度過難關，對於營業額衰退50%以上的艱困企業，只要企業不放無薪假、不裁員，補助員工薪水4成，每月上限2萬元，一共3個月。

根據經濟部規劃，為了增加薪資紓困的彈性，部分產業將不限營業額減少50%的資格限制。雖然目前跟各產業公會還在交換意見，但現在較具體方向的產業是工具機產業，至於下修的幅度還再討論。