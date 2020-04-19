獨》華航工會劉惠宗:只要不裁員 什麼都可談

華航衡量全球新冠肺炎疫情現況，為減少公司虧損，已與公司企業工會排定明（20）日下午進行勞資協商，工會理事長劉惠宗表示，只要不裁員，什麼都可以談，對於有媒體寫說工會不接受減薪兩成是錯誤報導，工會主要是訴求主管減薪幅度一定要高於員工，現在要減幾成薪公司都還沒有提出。

另每個部門狀況不同，像機場客運櫃台幾乎停擺，貴賓室也關了，而貨運部門忙得不可開交，還需要其他部門支援，不可能做減班休時，貨運部門減不減薪也要談。

華航人事成本約占公司營運成本13.6％，根據民國107華航年報揭露的華航個體財報資料顯示，當年用人費用（含薪資、退休金、勞建保、員工福利、董事酬勞）約為215.51億元，員工人數12,418人，平均每月薪資支出高達17.93億元。華航內部分析，減薪應是減基本薪，以華航一個月基本薪支出約11、12億來算，減薪兩成一個月可以省下2億多元，減班休時部分則形同輪休無薪價，狀況較為複雜。

由於華航在機場櫃台與貴賓室用了較多時薪員工，因此正職員工影響較小。修護部門則是利用這段時間飛機停飛時間大幅拉長機會，對飛機進行深層修護，有利疫後飛航安全。 華航企業工會共有六個分會，包括總公司、空服、航務、維修、台北分公司與高雄分公司。

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