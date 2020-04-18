獨》華航Q2恐慘虧 擬協商工會減班減薪

我國疫情雖已趨緩，但他國疫情嚴峻，客機飛不出去，國際與兩岸航線旅客人次剩不到1％，華航預計第二季虧損將擴大，而第三季也不敢樂觀期待，華航已經通知企業工會本月20日召開協調會，討論推動減班休時與全員減薪，工會理事長陳惠宗表示一切都可以談，但主管減薪幅度必須大於員工。

華航在2月13日先是宣布主管減薪一成，14日接著又發布「特殊事假與留職停薪辦法」調節人力， 但強調無強制性，更非無薪假，鼓勵員工請休特休假及補休假，在公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」，但沒有強制性。

華航4月開始歐美線大幅減停班，隨著各國封城、封國，禁止外籍人士進入，我國全航線載客人次剩不到去年同期1％，華航很多客機航線純載貨，不收客，全貨機貨運收入有高獲利，但客機運貨多半只能支應變動成本，估計第二季虧損將明顯擴大，交通部次長兼中華航空發展基金會董事長王國材在3月底曾透露，已要求華航檢討成本，自助才能人助。

航空旅遊業原期待第三季市場能夠復甦，但是像加拿大航空將台北-溫哥華航線停飛時間延長到10月24日，全日640名空空服員分批輪休，為期一年，紐西蘭航空決定16架777客機停飛一年，並裁掉近千名相關員工，顯示對疫後空運市場發展並不看好。

華航人事成本約占公司營運成本13.6％，根據民國107華航年報揭露的資訊，華航個體財報資料顯示，當年用人費用（含薪資、退休金、勞建保、員工福利、董事酬勞）約為215.51億元，員工人數12,418人，平均每月薪資支出高達17.93億元，民國108年公司因機師罷工有再調高薪資福利，不過華航員工數有降低，到今年2月底為止是12,040人。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，只要不裁員，如何減虧都可以談，但因各部門狀況不同，例如貨運部門忙得昏天黑地，還需要其他部門支援，因此需要分部門檢討處理，像客運櫃台幾乎停擺，所謂減班休時，就是輪休無薪價了，工會已經通知六個分會參與協商。

延伸閱讀

獨》華航改名列中長期方案 短期目標曝光

華航改名不可行！專家曝關鍵原因

公主號翻版？華航毒機又1確診 已12人中鏢

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram