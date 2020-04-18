首季車市暢旺 營業稅關稅同步成長

首季車市暢旺，新車掛牌數攀至10.4萬輛，年增8.2%，帶動營業稅、關稅增加，並抵銷貨物稅因減徵優惠產生的衰退力道，但對新台幣300萬元以上進口小客車課徵的「奢侈稅」，則年減逾2成，並未同步成長。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對車市影響尚未顯現，第1季新車掛牌數達10萬4044輛，年增7871輛，增幅8.2%；其中進口車新掛牌數5萬3117輛，年增8431輛，為主要成長動能，國產車5萬0927輛，則年減560輛。

車輛在進口及出廠時，都需要繳納相關稅捐，包括營業稅、貨物稅，若車輛價格超過300萬元以上還要加徵特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅），進口車額外還要負擔關稅；因此，當車市好，就會反映帶動相關稅收增加。

財政部統計，第1季營業稅年增14%，除進口機械設備稅額增加、國內消費微增等因素外，進口車輛稅額大增也是主因之一，3月進口車輛稅額年增4.98億元，增幅達42.9%，帶動首季進口車輛稅額年增6.43億元，增幅17.5%。

關稅部分受到進口車帶動，也呈現同樣趨勢，3月車輛進口稅額年增10.6億元，增幅高達44.6％，首季進口車輛稅額年增13.5億元，增幅17.5%，並帶動整體關稅首季年增4.4%。

在車輛類貨物稅方面，雖然3月年減6億元、減幅12.1%，首季年減1億元、減幅0.5%，但主要是受中古汽機車及老舊大貨車減徵優惠退稅影響，統計第1季兩項優惠總計退稅27億元及8億元，合計35億元，若計入這部分，車輛類貨物稅將明顯成長。

奢侈稅部分，有關售價300萬元以上小客車所課徵的奢侈稅，雖然去年有著破紀錄的好表現，但今年3月及首季則年減25.7%及24%，應與熱銷進口豪華車款售價不達300萬元課稅門檻有關，舉例來說，3月進口豪華車款銷售第1的Tesla Model 3，售價介於160萬至220萬元左右。

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