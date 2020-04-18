等不到政府紓困 百貨業率先個案補助廠商

一月底農曆年才過百貨業者度過忐忑不安的春節假期，開年儘管防疫消毒、戴口罩、量溫攝影像等都備齊，館內餐廳、宴會廳傳來2月春酒場次取消8-9成聲音，甚至有餐廳合約到期不續約，多數百貨業啟動緊急處理機制，模擬疫情加劇，除了開源，也在節流部分做「必要措施」，包括對廠商降抽、抽成打九折，部分百貨店則是縮短營業時間。

至於降租部分，基於公部門台北市政府、捷運局、台鐵等均有相關減免租金措施，包括京站、遠百、SOGO、微風、新光三越等均有相關租金減免提案提出，其中京站「新中山」也就是爵士廣場已獲得降租，降租期3月至5月，京站強調，目前已向所屬廠商做減租處理，遠百信義A13已向市府提出但未有回覆；SOGO復興店則與台北市政府協調降租事宜「有機會」，微風包括北車等亦向台鐵等提出降租提案，多數百貨業上頭都有包括國泰、南山、富邦等壽險大房東也在協調緩繳或降租中，期先與房東共體時艱，再進一步與支援廠商度過黑暗期。

百貨業者指出，防疫期「顧客不出門」廠商辛苦、百貨業也辛苦，以目前百貨業與館內廠商契約關係，普遍涵蓋「抽成」、「包底」與「租金」，其中「抽成」主要依合約按專櫃廠商營業額、百貨抽取部分百分比，一旦業績少就抽少，近來包括建商將捷旗下淡水禮萊廣場、興富發高雄悅誠廣場等均陸續發佈自3月起至5月底對館內廠商降抽，亦即對廠商抽成打九折。

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