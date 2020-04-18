開源！百貨拓展新業務打生存戰

新冠肺炎疫情衝擊全球零售業，台灣包括百貨、購物中心、outlet與免稅店等零售業2個月更蒸發上百億元業績。新光三越、遠百、SOGO等百貨連鎖體系平均業績減二成以上，陣守國門的免稅店更僅存不到二成業績；3月起疫情加劇、4月更慘，百貨通路結合廠商包括線下專櫃轉移APP線上網購、宅配到府、餐飲外送外帶出便當，甚至到樓管櫃哥、櫃姐直播銷售，全力打生存戰！

百貨龍頭新光三越2、3月全台15店業績大幅跌落均逾20%，尤其是北台灣觀光客人潮聚集的信義區、台北車站站前店、甚或桃園站前店等，跌幅甚深，所幸新光三越提前佈署，3月起迅速推出美食外送服務、專櫃轉移線上網購、甚至館外交貨、宅配到府等，挽救不少精品與餐飲業績，光是餐飲外送就聯手兩大外送平台Uber eats、foodpanda，集結全台超過260家餐飲專櫃，以全台300家餐飲櫃有八成加入外送行列，堪稱百貨業規模最大。而遠百全台餐飲外送外帶參與廠商占比亦高達七成。

3月新品上市期、4月母親節檔期，包括化妝品、服飾、精品、甚至家電家用等各專櫃廠商只有透過分時分流的主顧客「call客」活動，才能讓新品貨暢其流，SOGO復興店3月精品新品上市帶動業績11%成長，4月珠寶展包括卡地亞、VCA等均以分流、全台小型巡迴展，以帶動既定銷售。

而透過網紅直播、甚或動員百貨樓管、專櫃櫃哥櫃姐直播銷售，亦成為實體百貨加速轉型契機，除了京站、新光三越、大江購物中心等各店均有直播上粉絲團、IG之外，全台上萬個百貨通路館內廠商亦積極拓展自有IG粉絲團的直接與電商網購上架等，就為拚活下去。

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